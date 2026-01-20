İngiltere'nin kararı ABD lideri Trump'ı çıldırttı: Büyük bir aptallık!

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'ye ateş püskürdü. Kendi sosyal medya platformu Truth Social'dan açıklamalarda bulunan Trump, İngiltere'nin, Chagos Takımadaları ile ABD ortak askeri üssün bulunduğu bu takımadaların en büyüğü Diego Garcia Adası'nı Morityus'a devredecek olması konusunda açtı ağzını yumdu gözünü.

''SÖZDE 'HARİKA' NATO MÜTTEFİKİMİZ İNGİLTERE''

Diego Garcia'nın önemli bir ABD askeri üssüne ev sahipliği yaptığını belirten Trump, "Sözde 'harika' NATO müttefikimiz İngiltere, hiçbir gerekçe yokken, ABD için hayati öneme sahip Diego Garcia Adası'nı Morityus'a vermeyi planlıyor." ifadelerini kullandı.

''BÜYÜK BİR APTALLIK''

Trump, bu adımın Çin ve Rusya tarafından izlendiğini ileri sürerek, "Bunlar sadece gücü tanıyan uluslararası güçlerdir." değerlendirmesinde bulundu.

"İngiltere'nin son derece önemli bir toprağı elden çıkarması büyük bir aptallıktır ve Grönland'ın neden edinilmesi gerektiğine dair ulusal güvenlik gerekçelerinin uzun bir zincirine eklenen bir başka halkadır." diyen Trump, Danimarka ve Avrupalı müttefiklerin doğru olanı yapmak zorunda olduğunu savundu.

İNGİLTERE KARARI 2024 YILINDA ALDI

İngiltere, Ekim 2024'te kontrolünde tuttuğu Chagos Takımadaları'nı Morityus'a devredeceğini açıklamıştı. Anlaşmaya stratejik öneme sahip ABD-İngiltere ortak askeri üssünün bulunduğu, Chagos Takımadaları'nın en büyüğü Diego Garcia Adası'nın da dahil edildiği ancak üssün bu adada kalmayı sürdüreceği belirtilmişti.

Bölgesel ve küresel güvenlikte hayati rol oynayan bu üssün uzun vadeli, güvenli ve etkin şekilde işletilmesini sağlama konusunda iki ülkenin de kararlı olduğu vurgulanmıştı. Anlaşma uyarınca askeri üs, ilk olarak gelecek 99 yıl boyunca İngiltere ve ABD'nin yetki alanında kalacak.

İngiltere ve Morityus hükümetlerinden 13 Ocak 2025'te yapılan ortak açıklamada da iki ülkeden temsilcilerin başkent Londra'da, Chagos Takımadaları ve Diego Garcia Adası'nın geleceğine ilişkin verimli görüşmeler gerçekleştirdikleri bildirilmişti.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Mayıs 2025'te, takımadaların Morityus'a devrine ilişkin anlaşmanın imzalandığını doğrulamıştı.

MORİTYUS CUMHURİYETİ SÖMÜRGEYDİ

Hint Okyanusu'ndaki ada ülkelerinden Morityus Cumhuriyeti, 1598'de Hollanda, 1715'te Fransa sömürgesi oldu. Morityus, 1814'teki Paris Anlaşması ile İngiltere'nin hakimiyetine girdi.

Yaklaşık 150 yıl bu adaları sömüren İngiltere, Birleşmiş Milletlerin (BM) baskısıyla 1968'de Morityus'a bağımsızlığını vermeden 3 yıl önce Chagos Takımadaları'nı ülkeden ayırarak elinde tuttu.