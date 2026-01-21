Son dakika! ABD Başkanı Donald Trump'ı taşıyan uçak arızalandı

ABD Başkanı Donald Trump, İsviçre’nin Davos kentinde düzenlenecek Dünya Ekonomik Forumu’na (WEF) katılmak üzere Beyaz Saray’dan ayrılmadan önce basına açıklamalarda bulundu.

TRUMP'IN UÇAĞINDA ARIZA

Daha sonra yola çıkan Trump'ın uçağı Air Force One arıza yaptı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, yaşanan elektrik arızası nedeniyle uçağın Maryland eyaletindeki Joint Base Andrews'e iniş yaptığı duyuruldu.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump'ın AF1 uçağının bir elektrik arızası nedeniyle "tedbir amaçlı" olarak Washington yakınlarındaki Joint Base Andrews Havalimanı'na geri döndüğünü belirtti.

BAŞKA UÇAKLA GİDECEK

Başkan Trump'ın Davos yolculuğuna başka bir uçakla yeniden devam edeceği öğrenildi.

BİR ANDA TÜM IŞIKLAR KESİLDİ

Öte yandan, uçakta bulunan muhabirler, kalkıştan bir süre sonra tüm ışıkların bir anda kısa süreliğine kesildiğini bildirdi.

Muhabirlerden biri, Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt'in, bir süre önce Katar tarafından Trump'a hediye edilen ve başkanlık uçağı olarak kullanılmak üzere güvenlik testleri süren Boeing 747-8 jumbo jetle ilgili "Şu anda kulağa daha iyi geliyor" şeklinde bir espri yaptığını aktardı.

ABD başkanları geleneksel olarak 2 adet AF1 başkanlık uçağını dönüşümlü kullanıyor.