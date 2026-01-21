Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, gece yarısı ABD Başkanı Donald Trump ile kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Liderler, Türkiye ile ABD ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Suriye’deki gelişmeleri yakından takip ettiğini, Suriye’nin birlik, beraberlik ve toprak bütünlüğünün Türkiye için önemli olduğunu belirtti.

Görüşmede ayrıca DEAŞ ile mücadele ve Suriye’nin hapishanelerindeki DEAŞ’lıların durumu da ele alındı.

Cumhurbaşkanımız, bütün unsurlarıyla birlikte kalkınan, terörden arındırılmış, huzurlu bir Suriye’nin bölgenin istikrarına da katkı sağlayacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanımız, Gazze’de barışın tesisine yönelik çabaların devam ettiğini, Türkiye’nin bu konuda ABD ile eş güdüm içinde hareket etmeyi sürdüreceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze Barış Kurulu’na daveti nedeniyle ABD Başkanı Trump’a teşekkür etti."

#Politika
