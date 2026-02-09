İsrail, ABD desteği almadan İran'ı vurmaya hazır! Çarpıcı iddia tansiyonu yükseltti

Orta Doğu'da tansiyon yeniden yüksek seyrediyor. ABD ve İran müzakeresi tansiyonu düşürmeye yetmedi. Müzakerenin ardından gelen kısa sessizliği ise İsrail tarafından gelen sesler bozdu.

İsrail basınından Jerusalem Post'un haberine göre, Tel Aviv'in savunma yetkilileri, ABD'ye, İsrail'in İran'a "tek taraflı askeri harekât düzenlemeye hazır" olduğunu bildirdi. Güvenlik kaynaklarına dayandırılan haberde, İsrail, İran'ın füze üretim altyapısını ve kapasitesini bozmayı amaçlayan operasyon planlarını üst düzey temaslar sırasında ABD'ye sunduğu ifade edildi.

''TEK BAŞIMIZA VURACAĞIMIZI ABD'YE İLETTİK''

Planlar arasında kritik üretim tesislerine hava saldırıları düzenlenmesinin de yer aldığı belirtiliyor. Bir kaynak, "Balistik füzeler konusunda belirlediğimiz kırmızı çizgi aşılırsa tek başımıza vuracağımızı Amerikalılara ilettik" ifadelerini kullandı.

Yetkililerin şimdilik söz konusu eşiğin aşılmadığını ancak İran içindeki gelişmelerin sürekli izlendiğini belirttiği aktarıldı.

''KRİTİK DARBE İÇİN TARİHİ FIRSAT''

Haberde bir İsrailli savunma yetkilisinin mevcut konjonktürü, İran'ın füze altyapısına "kritik bir darbe indirmek için tarihi fırsat" olarak nitelediği ifade edildi.

İsrailli bazı yetkililerin Trump yönetiminin İran'a Yemen'dekine benzer sınırlı saldırı modeli benimsemesinden endişe duyduğu aktarıldı. Bir askeri yetkili "Birkaç hedefi vurup başarı ilan edebilirler, sonuçlarıyla da İsrail baş başa kalır" dedi.