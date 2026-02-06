Menü Kapat
ABD yıkmaya Rusya ayakta tutmaya çalışıyor: İran'a gemilerle tonlarca para taşındı

ABD'nin yıkmaya çalıştığı İran rejimini Rusya ayakta tutmaya çalışıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk döneminde, İran'a uygulanan yaptırımın ardından Rusya'nın, Tahran yönetimine gizlice, gemilerle 2,5 milyar dolar gönderdiği ortaya çıktı.

ABD yıkmaya Rusya ayakta tutmaya çalışıyor: İran'a gemilerle tonlarca para taşındı
'da rejimi hedef alan 'nin aksine rejimi desteklemek için elinden geleni yapıyor. Telegraph'ın haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk başkanlık döneminde İran'a yönelik uygulanmasının ardından Rusya, Tahran'a gizlice 2,5 milyar dolar gönderdi.

ABD yıkmaya Rusya ayakta tutmaya çalışıyor: İran'a gemilerle tonlarca para taşındı

5 TONLUK BANKNOT SEVKİYATI

Rus devletine ait Promsvyazbank tarafından 2018'de Tahran yönetimine gönderilen paralar, 4 ay boyunca tren ve gemi yoluyla İran'a ulaştırıldı. Her biri 57 milyon ile 115 milyon dolar arasında değişen nakit para transferlerinin toplamda 34 sevkiyatla tamamlandığı aktarılıyor. Bu kapsamda Rusya'dan İran'a yaklaşık 5 tonluk banknot taşındığı iddia ediliyor.

Habere göre, ilk kez 13 Ağustos 2018'de yaklaşık 57,3 milyon dolar değerinde toplam 110 kilogramlık banknotlar trenle Rusya'nın Astrahan limanına gönderildi ve burada gemilere yüklendi. Hazar Denizi üzerinden İran'ın Emirabad limanına varan gemideki banknotlar, trenle Tahran'a ulaştırılmış.

ABD yıkmaya Rusya ayakta tutmaya çalışıyor: İran'a gemilerle tonlarca para taşındı

RUSYA İRAN REJİMİNİ AYAKTA TUTMAK İSTİYOR

Trump'ın selefi Joe Biden'ın yönetiminde İran özel temsilciliğinde görev yapan Ariane Tabatabai, ödemelerin İran Devrim Muhafızları'ndan askeri teçhizat alımlarıyla bağlantılı olabileceğini söylüyor:

''İlk tahminim bu paranın ekipman ve silah, füze sistemleri ya da askeri bileşenler için gönderildiği yönünde. Her iki ülkeye uygulanan kapsamlı yaptırımlar ve İran'ın Swift'ten büyük ölçüde çıkarılmış olması da göz önüne alındığında nakit kullanmaları şaşırtıcı değil.''

ABD yıkmaya Rusya ayakta tutmaya çalışıyor: İran'a gemilerle tonlarca para taşındı

ABD merkezli düşünce kuruluşu Washington Enstitüsü'nden Anna Borshchevskaya, Moskova'nın kriz dönemlerinde Tahran'ı desteklemek için "farklı yollar" bulduğunu söylüyor:

''Moskova, rejimin desteğe ihtiyacı olduğunu düşünüyor. Rusya askeri müdahalede tereddüt edebilir ancak bir rejimi ayakta tutmak için yapabilecekleri pek çok başka şey var.''

ABD: İRAN'DA DOLAR KITLIĞI OLUŞTURDUK

Öte yandan ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, yakın zamanda yaptığı açıklamada, İran'da dolar kıtlığı oluşturduklarını söyledi. Bessent, "Hazine Bakanlığı olarak yapabileceğimiz ve yaptığımız şey, ülkede bir dolar kıtlığı oluşturmaktır" ifadelerini kullandı.

ABD yıkmaya Rusya ayakta tutmaya çalışıyor: İran'a gemilerle tonlarca para taşındı

Bu stratejinin İran’a karşı uygulandığını vurgulayan Bessent, "Bu süreç Aralık ayında İran’daki en büyük bankaların birinin çökmesiyle hızlı ve çarpıcı bir doruk noktasında ulaştı. Bankaya hücum yaşandı. Ardından Merkez Bankası para basmak zorunda kaldı ve İran para birimi serbest düşüşe geçti. Enflasyon patladı ve bunun sonucunda İran halkını sokaklarda gördük" dedi.

