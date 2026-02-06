Menü Kapat
ABD'li bakanın İran itirafı olay! Tahran liderlerini de ifşa etti

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'ten İran itirafları geldi. Bessent, İran'da dolar kıtlığı oluşturduklarını söyledi. Ayrıca İranlı liderleri de ifşa etti. ABD'li Bakan, Tahran liderlerinin ülkeden 'çılgınca' para transfer ettiklerini açıkladı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'ten hem İran itirafı geldi hem de ABD'li bakan, İranlı liderleri ifşa etti. ABD Başkanı Donald Trump liderliğindeki yönetimin ekonomi politikalarına ilişkin soruları cevaplayan Bessent, ABD’nin İran üzerinde baskı kurabilmek için dolar kıtlığı başlattıklarını söyledi.

ABD'li bakanın İran itirafı olay! Tahran liderlerini de ifşa etti

''İRAN'DA DOLAR KITLIĞI BAŞLATTIK''

Bessent, "Hazine Bakanlığı olarak yapabileceğimiz ve yaptığımız şey, ülkede bir dolar kıtlığı oluşturmaktır" ifadelerini kullandı. Bu stratejinin İran’a karşı uygulandığını vurgulayan Bessent, "Bu süreç Aralık ayında İran’daki en büyük bankaların birinin çökmesiyle hızlı ve çarpıcı bir doruk noktasında ulaştı. Bankaya hücum yaşandı. Ardından Merkez Bankası para basmak zorunda kaldı ve İran para birimi serbest düşüşe geçti. Enflasyon patladı ve bunun sonucunda İran halkını sokaklarda gördük" dedi.

ABD'li bakanın İran itirafı olay! Tahran liderlerini de ifşa etti

''İRANLI LİDERLER 'ÇILGINCA' PARA TRANSFER ETTİ''

Bessent, "İran’ın tüm partnerlerini izlemeye devam edeceğiz. İyi haber, İranlı liderlerin ülkeden çılgınca para transfer ettikleri ve bunu açıkça görüyoruz. Yani fareler gemiyi terk ediyor ve bu, sonun yakın olabileceğini bildiklerinin işareti" şeklinde konuştu.

ABD'li bakanın İran itirafı olay! Tahran liderlerini de ifşa etti

İran’da rejime yakın çevrelerce yönetilen Ayandeh Bank, geçtiğimiz yılın Ekim ayında yaklaşık 5 milyar dolar zarara uğrayarak batmıştı. Banka, devlet tarafından devralınmış ve Merkez Bankası, açığı kapatmak için büyük miktarda para basma yoluna gitmişti.

GÖLGE FİLOYA YAPTIRIM MI GELİYOR?

Bessent, Trump yönetiminin Rusya ve bağlantılı kuruluşlara yönelik yaptırım politikasına ilişkin bir soruyu da cevapladı. Bessent, Rusya ile yürütülen Ukrayna barış müzakerelerinin seyrine bağlı olarak Rusya’nın petrol tankerlerinden oluşan ve Batı'nın yaptırımlarından kaçınmak için kullandığı "gölge filoya" yaptırım uygulanması ihtimalini değerlendireceğini açıkladı.

ABD'li bakanın İran itirafı olay! Tahran liderlerini de ifşa etti

Senatör Andy Kim’in, "Kongre’ye Rusya’nın gölge filosu aleyhinde adım atacağınız konusunda taahhüt verebilir misiniz?" şeklindeki sorusuna Bessent, "Bunu değerlendireceğim. Barış görüşmelerinin ne yönde ilerleyeceğine bakacağız" şeklinde cevap verdi.

