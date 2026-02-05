Menü Kapat
10°
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

İran, ABD'yi alt edebilmek için 5 aşamalı plan hazırladı! İşte Tahran'ın savaş adımları

İran, ABD'yi 5 aşamalı planıyla durdurmaya çalışacak. İran medyasında yer alan analizde, Tahran yönetiminin, ABD'yi geri adım atmaya zorlamak için savaş senaryosu hazırladığı belirtildi.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.02.2026
17:01
|
GÜNCELLEME:
05.02.2026
17:01

ve arasındaki yeniden çanlarının çalmasına neden oldu. İran, ABD'yi durdurabilmek için savaş senaryosu hazırladı. İngiliz The Telegraph gazetesinin Tasnim Haber Ajansı'ndan aktardığı habere göre, Tahran, 5 aşamalı bir plan hazırladı. Bu plana göre, ABD geri adım atmak zorunda kalacak. İran bu plan kapsamında, herhangi bir savaş durumunda, sadece askeri gücünü kullanmayacak, siber ve ekonomik olarak da ABD'yi sıkıştırmaya çalışacak.

İran, ABD'yi alt edebilmek için 5 aşamalı plan hazırladı! İşte Tahran'ın savaş adımları

PLANIN 1. AŞAMASI: KAPASİTEYİ KORUMA

Beş aşamalı senaryonun ilk adımı; ilk saldırı. ABD'nin, İran'da nükleer tesisleri, askeri altyapıları ve İran Devrim Muhafızlarını ilk olarak hedef alacağı bir senaryoda Tahran yönetimi en az hasarla çıkabilmek için çabalayacak. Bu yüzden kritik önemdeki güçlerini dağıtarak yedek komuta yapıları inşa etti ve yeraltı tesislerini geliştirerek hazırlandı. İran'ın hesapları, hasarı önlemek üzerine değil, karşı saldırı başlatabilecek kapasiteyi korumaya odaklandı.

İran, ABD'yi alt edebilmek için 5 aşamalı plan hazırladı! İşte Tahran'ın savaş adımları

2. AŞAMA: SAVAŞI ÜLKE DIŞINA TAŞIMA

Planın ikinci aşamasında ise İran, savaşı ülke sınırlarının dışına taşımayı amaçlıyor. Tahran, saldırı durumunda karşılık olarak ABD'nin Orta Doğu'daki üslerini hedef alacak. Başlıca hedefler arasında ise ABD Merkez Komutanlığı'nın (CENTCOM) ileri karargahına ev sahipliği yapan ve ana hava operasyonları merkezi olarak hizmet veren Katar'daki El-Udeid hava üssü var. Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki askeri tesisler, 2 bin ABD askerinin bulunduğu Suriye’deki bir ABD üssü de hedefler arasında.

Ayrıca bu stratejinin kritik noktasında, Patriot ve THAAD füze savunma sistemlerini etkisiz hale getirmek için yüzlerce veya binlerce füzenin aynı anda fırlatılması hedeflendi.

İran, ABD'yi alt edebilmek için 5 aşamalı plan hazırladı! İşte Tahran'ın savaş adımları

Senaryonun ikinci aşamasındaki planda, “İran kendisini savaşta izole bir ada olarak değil, geniş bir çatışma ağının merkezi olarak görüyor'' ifadesine yer verildi. İran vekil güçlerini de devreye sokacak; Hizbullah, Husiler ve Irak’taki Şii milisler gibi.

3. AŞAMA: SİBER SALDIRI

Senaryonun 3. aşamasında ise ihtimali var. İran, ABD'nin ulaşım ağlarını, enerji altyapısını, finans sistemlerini ve askeri iletişim ağlarını hedef alacak. Raporda, siber saldırılar yoluyla ABD’nin lojistik zincirini bozmayı ve Amerikan güçlerine ev sahipliği yapan ülkelerde siyasi baskı oluşturmanın hedeflendiği belirtildi.

İran, ABD'yi alt edebilmek için 5 aşamalı plan hazırladı! İşte Tahran'ın savaş adımları

4. AŞAMA İRAN'IN EN GÜÇLÜ KOZU: HÜRMÜZ BOĞAZI

4. aşama ise İran'ın en güçlü kozu; . Küresel petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 21'inin geçtiği bu dar su yolu İran tarafından mayınla kaplanabilir, tankerlere füze ve insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlenebilir.

İran, ABD'yi alt edebilmek için 5 aşamalı plan hazırladı! İşte Tahran'ın savaş adımları

Telegraph gazetesi bu planı şu sözlerle değerlendirdi:

"Bu plan; petrol fiyatlarının fırlamasına, petrolün varil fiyatının 200 dolar veya üzerine çıkmasına, dünya çapında ciddi ekonomik hasara yol açmasına ve İran'ın ABD'yi geri adım atmaya zorlamasına neden olabilir. Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemi trafiğinin kısmen bile bozulması küresel piyasaları alt üst edecektir. Küresel ekonominin bozulmasının sonucunda İran, Washington'ı uzun süreli bir savaşı sürdürmek yerine müzakereye zorlayabilir."

İranlı gazeteci Hüseyin Şariatmadari, "Hürmüz Boğazı'nda ABD, Fransa, İngiltere ve Almanya'ya kısıtlamalar getirebilir ve geçişlerine izin vermeyebiliriz" dedi.

İran, ABD'yi alt edebilmek için 5 aşamalı plan hazırladı! İşte Tahran'ın savaş adımları

5. AŞAMA: OYUN SONU

Tahran'ın stratejisi, ABD ve müttefiklerinin uzun süreli bir çatışmanın maliyetinin faydalarından daha fazla olacağı sonucuna varmasına dayandırıldı.

Washington için zafer elde etmeyi çok pahalı hale getirileceğine inanılan planda, küresel enerji arzını tehdit ederek ve birçok ülkeye sürekli saldırılar düzenleyerek sürdürülemez çok cepheli bir savaş oluşturulması amaçlandı. Afganistan ve Irak deneyimlerinden sonra ABD’nin uzun savaşlara isteksiz olduğu varsayılan planda, asıl belirleyici unsurun askeri kapasiteden ziyade siyasi irade olduğu vurgulandı.

The Telegraph’a göre İran, askeri olarak kazanamayacağını biliyor; fakat ABD’nin zaferini son derece pahalı hale getirebileceğine inanıyor. Buna rağmen planın arkasında, hiçbir zaman uygulamaya konulmaması yönünde sessiz bir umut da var.

TGRT Haber
