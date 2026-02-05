Menü Kapat
Dünya
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş

Trump İran istihbaratını aldı ve küplere bindi! Kritik görüşme öncesi sert uyarı

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile müzakereler önce dikkat çeken bir uyarıda bulundu. İran'ın yeniden nükleer programını başlatma girişiminde olduğunu söyleyen Trump, 'çok ağır sonuçları olur' dedi.

ABD Başkanı , yardın Umman'ın başkenti Maskat'ta yapılması beklenen görüşmeler öncesinde NBC News'e dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İran'ın ABD ordusunun vurduğu nükleer tesislere dönemediği ancak ülkenin başka bir noktasında yeni bir nükleer tesis kurmayı düşündüğünü öne süren Trump, "Bunu öğrendik ve 'Bunu yaparsanız çok ağır sonuçları olur.' dedim." ifadesini kullandı.

ABD ve müttefiki İsrail, İran’ı nükleer silah geliştirmeye çalışmakla suçlarken, İran ise nükleer programının elektrik üretimi dahil barışçıl amaçlara yönelik olduğunu savunuyor.

Trump İran istihbaratını aldı ve küplere bindi! Kritik görüşme öncesi sert uyarı

GÖRÜŞMELER YARIN UMMAN'DA BAŞLIYOR

Bir Beyaz Saray yetkilisi, İran'la müzakerelerin 6 Şubat Cuma günü Umman'ın başkenti Maskat'ta yapılacağını belirtmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, konuyla ilgili açıklamasında, İran'la yapılacak görüşmelerde bazı başlıkların mutlaka masada olması gerektiğini vurgulayarak, "Görüşmelerin gerçekten anlamlı bir sonuca ulaşması için bazı başlıkları içermesi gerekiyor. Bunlar arasında balistik füzelerin menzili, bölgedeki terör örgütlerine verdikleri destek, nükleer programları ve kendi halkına yönelik muameleleri yer alıyor." demişti.

Trump İran istihbaratını aldı ve küplere bindi! Kritik görüşme öncesi sert uyarı

İRAN'A "GECE YARISI ÇEKİCİ" OPERASYONU

İsrail, İran ile ABD arasında nükleer müzakere süreci devam ederken 13 Haziran 2025'te İran'ın çeşitli kentlerinde nükleer ve askeri tesisler ile sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar başlatmıştı.

İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran 2025'te İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine, sadece ABD'nin elinde bulunan ve "sığınak delici" bombalarla "Gece Yarısı Çekici" adını verdiği operasyonla saldırılar düzenlemişti.

Trump İran istihbaratını aldı ve küplere bindi! Kritik görüşme öncesi sert uyarı

ABD Başkanı Trump, saldırıları "büyük başarı" şeklinde nitelerken medyaya sızan ilk hasar değerlendirme raporunda saldırıların İran'ın nükleer programını "yok etmediği", sadece "birkaç ay gerilettiği" öne sürülmüştü.

