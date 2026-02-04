Menü Kapat
Dünya
ABD ve İran masaya oturuyor! Kritik görüşmenin detayları belli oldu

Son dakika haberi: ABD-İran nükleer görüşmelerinin detayları belli oldu. Cuma günü Umman'da gerçekleştirilecek görüşmede İran'ı Dışişleri Bakanı Arakçi, ABD'yi ise Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff temsil edecek.

ABD ve İran masaya oturuyor! Kritik görüşmenin detayları belli oldu
ABD ile İran arasındaki tansiyon her geçen gün artmaya devam ediyor. ABD'nin Orta Doğu'ya yığdığı savaş gemilerine karşın İran cephesi parmak tetikte bekliyor.

İki ülke arasındaki gerilimi düşürmek amacıyla düzenlenecek kritik nükleer görüşmenin detayları belli oldu. Cuma günü Orta Doğu ülkesi 'da gerçekleştirilecek görüşmede İran'ı Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'yi ise Orta Doğu Özel Temsilcisi temsil edecek.

İran haber ajansı ISNA'nın haberine göre, gerçekleştirilecek görüşmelerin daha önce uygulanan formata benzer bir şekilde yürütülmesinin öngörüldüğü kaydedildi.

Öte yandan Fransa merkezli haber ajansı AFP’ye konuşan bir yetkili, görüşmelerin Umman’da yapılmasının beklendiğini ancak müzakerelerin kapsamı konusunda taraflar arasında henüz tam bir uzlaşma sağlanmadığını ifade etti.

