İran medyası duyurdu! ABD ile görüşmeler Türkiye'de olacak

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdikten sonra dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

GÖRÜŞMELER TÜRKİYE'DE OLACAK

İran medyasının aktardığına göre; ABD ile İran arasındaki nükleer müzakerelerin birkaç gün içinde Türkiye'de yapılmasının planlandığı bildirildi.

DÜNYANIN GÖZÜ ANKARA'DA OLACAK

Öte yandan dün de ABD basını görüşmelerin Türkiye'de olacağını aktarmıştı. Haberde; Türkiye, Mısır ve Katar’ın bu hafta Ankara'da ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile üst düzey bir görüşme gerçekleştireceği belirtilmişti.