İran medyası duyurdu! ABD ile görüşmeler Türkiye'de olacak

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdikten sonra dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
İran medyasının aktardığına göre; ABD ile İran arasındaki nükleer müzakerelerin birkaç gün içinde Türkiye'de yapılmasının planlandığı bildirildi.
Öte yandan dün de ABD basını görüşmelerin Türkiye'de olacağını aktarmıştı. Haberde; Türkiye, Mısır ve Katar’ın bu hafta Ankara'da ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile üst düzey bir görüşme gerçekleştireceği belirtilmişti.