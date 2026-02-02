Menü Kapat
 Baran Aksoy

İran medyası duyurdu! ABD ile görüşmeler Türkiye'de olacak

Son dakika haberi: İran medyasında yer alan habere göre; İran ile ABD arasında yapılacak olan görüşmenin Türkiye'de gerçekleştirileceği aktarıldı.

İran medyası duyurdu! ABD ile görüşmeler Türkiye'de olacak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.02.2026
14:23
|
GÜNCELLEME:
02.02.2026
14:48

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdikten sonra dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

İran medyası duyurdu! ABD ile görüşmeler Türkiye'de olacak

GÖRÜŞMELER TÜRKİYE'DE OLACAK

İran medyasının aktardığına göre; ABD ile İran arasındaki nükleer müzakerelerin birkaç gün içinde 'de yapılmasının planlandığı bildirildi.

İran medyası duyurdu! ABD ile görüşmeler Türkiye'de olacak

DÜNYANIN GÖZÜ ANKARA'DA OLACAK

Öte yandan dün de ABD basını görüşmelerin Türkiye'de olacağını aktarmıştı. Haberde; Türkiye, Mısır ve Katar’ın bu hafta Ankara'da ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile üst düzey bir görüşme gerçekleştireceği belirtilmişti.

