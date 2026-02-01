Donald Trump'tan müzakere sinyali: İran ABD ile ciddi görüşüyor

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ABD ile ciddi görüşmeler yaptığını söyledi.

Trump, "Umarım İran kabul edilebilir bir anlaşma üzerinde görüşüyordur" ifadelerini kullandı.

"ANLAŞMA YAPARSAK İYİ OLUR"

Donald Trump, cuma günü Beyaz Saray’daki başkanlık kararnamesi imza töreninde de müzakerelerin sürdüğünü belirtmişti. ABD Başkanı açıklamasında şunları söylemişti:

"Şu anda İran'a çok fazla sayıda gemi gönderiyoruz. Umarım bir anlaşma yapabiliriz. Anlaşma yaparsak bu iyi olur, anlaşma yapamazsak neler olacağını göreceğiz. Şunu söyleyebilirim ki, İran gerçekten bir anlaşma yapmak istiyor."

Tahran yönetimine herhangi bir süre verip vermediği konusundaki soruyu yanıtlayan Trump, bunu sadece İran yönetiminin bildiğini kaydetti.