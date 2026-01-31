Menü Kapat
 Selahattin Demirel

Trump Devrim Muhafızları'nı hedef aldı! İran ABD askerlerini gömmek için mezar yeri ayırdı: İşte gerilimde son durum

ABD-İran geriliminde Trump'ın pazar günü saldırı emri vereceği iddiası sıcaklığını korurken İran, ABD askerlerinin defnedilmesi için mezar yeri hazırladı. Öte yandan İranlı yetkili Ali Laricani'den müzakere açıklaması geldi. Öte yandan Trump, İran'la ilgili planını müttefik bir ülkeyle paylaşmadığını söyledi.

Trump Devrim Muhafızları'nı hedef aldı! İran ABD askerlerini gömmek için mezar yeri ayırdı: İşte gerilimde son durum
İran’ın başkenti Tahran’da olası bir İran-ABD savaşında hayatını kaybedecek ABD askerleri için beş bin mezar kazıldığı belirtildi.

İran’da yarı resmi Mehr Haber Ajansı’nın, Beheşti Zehra Mezarlık Kurumu’ndan aktardığı habere göre, Tahran’da, ABD askerlerinin geçici olarak defnedilebilmesi için mezarlık hazırlandı.

Trump Devrim Muhafızları'nı hedef aldı! İran ABD askerlerini gömmek için mezar yeri ayırdı: İşte gerilimde son durum

Mezarlıkların hazırlanması, ABD’nin İran’a yönelik saldırısına karşı alınan önleyici önlemlerin bir parçası olarak değerlendiriliyor. İranlı yetkililer ise konuya ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.

ALİ LARİCANİ'DEN MÜZAKERE AÇIKLAMASI

Öte yandan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, medyada oluşturulan savaş senaryolarının aksine müzakerelerin şekillenmesi için sürecin ilerlediğini söyledi.

Laricani, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Medyada yapay olarak oluşturulan savaş algısının aksine, müzakereler için bir yapı oluşturulması süreci ilerliyor." ifadelerini kullandı.

TRUMP'TAN DEVRİM MUHAFIZLARI'NA KÜFÜR

İran'dan en son uzlaşma eğilimi gelirken ABD tarafında ise tehditvari üslup sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Devrim Muhafızları Ordusu panikte. Tam olarak altlarına s.çıyorlar" ifadeleriyle bir açıklama yaptı.

Trump Devrim Muhafızları'nı hedef aldı! İran ABD askerlerini gömmek için mezar yeri ayırdı: İşte gerilimde son durum

Trump ayrıca ABD basınına konuşarak şu ifadeleri kullandı:

"Bölgedeki müttefiklere planımızı söyleyemeyiz. Onlara planı söyleseydim, bu planı size söylemek kadar kötü olurdu. Aslında daha kötü bile olabilir.

Plan şu ki İran bizimle konuşuyor; bir şeyler yapıp yapamayacağımıza bakacağız, aksi takdirde neler olacağını göreceğiz. Oraya doğru giden büyük bir filomuz var, Venezuela'da sahip olduğumuzdan daha da büyük."

ETİKETLER
#Dünya
