Dünya
Editor
 | Selahattin Demirel

ABD basını duyurdu: Trump İran'a saldırı emri verecek

ABD ile İran arasındaki gerilim her geçen gün artarken Amerikan basını, Trump'ın pazar günü İran'a saldırı emri vereceğini öne sürdü.

ABD basını duyurdu: Trump İran'a saldırı emri verecek
Haber Merkezi
30.01.2026
30.01.2026
ABD Başkanı Donald Trump'ın son açıklamalarında ABD savaş gemileriyle sık sık tehdit ettiği İran'a herhangi bir müdahale yapılıp yapılmayacağı merak edilirken Amerikan basınından ses getirecek bir iddia geldi.

ABD merkezli haber platformu Drop Site'ın kaynaklara dayandırarak verdiği habere göre, Trump, pazar günü İran'a saldırı emri verecek.

ABD basını duyurdu: Trump İran'a saldırı emri verecek

ABD MÜTTEFİKİNE BİLGİ VERİLDİ

Haberde ABD yönetiminin, yapılacak saldırıya hazır olunması için bölgedeki bir müttefikini de bilgilendirdiğine yer verildi.

SALDIRININ AMACI İRAN'DA REJİM DEĞİŞİKLİĞİ

Saldırının asıl amacının İran'da bir rejim değişikliği olacağının belirtildiği haberde planlanan hedeflerin de nükleer tesisler, balistik füzeler, askeri üsler olarak belirlendiği bilgisine yer verildi.

ABD basını duyurdu: Trump İran'a saldırı emri verecek

Haberde geçen ABD'li kaynaklara göre, Washington yönetimi, İran'a yönelik bir saldırının ardından İran halkının protestolara geri dönebileceğine ve bu sürecin sonunda rejimin değişebileceğini tahmin ediyor.

ABD basını duyurdu: Trump İran'a saldırı emri verecek

NETANYAHU ÇOK İSTİYOR

Eski kıdemli bir istihbarat yetkilisi ise ABD'nin İran'a müdahalesini en çok İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu istiyor.

