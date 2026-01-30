Trump'tan yeni tehdit: Büyük bir filomuz İran'a doğru gidiyor

İran ile ABD arasındaki gerilimde Donald Trump'tan yeni bir açıklama geldi. Trump, İran'ı yine ABD savaş gemileriyle tehdit etti.

ABD Başkanı, Beyaz Saray’daki bir başkanlık kararnamesi imza töreninde, İran'a ilişkin gündemi değerlendirdi.

"İRAN'A ÇOK FAZLA SAYIDA GEMİ GÖNDERİYORUZ"

Trump, "Şu anda İran'a çok fazla sayıda gemi gönderiyoruz. Umarım bir anlaşma yapabiliriz. Anlaşma yaparsak bu iyi olur; anlaşma yapamazsak neler olacağını göreceğiz." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı ayrıca, İran'a doğru ilerleyen Amerikan filosunun Venezuela için Karayipler'e gönderdiklerinden daha büyük olduğunu söyledi.