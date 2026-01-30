Trump'tan İran'a yeni gözdağı: Savaş gemilerimizi kullanmak zorunda kalmayalım

İran, yayılan sokak gösterilerine ve göstericilere müdahalesi sonrası tekrar ABD ile karşı karşıya geldi.

ABD UÇAK GEMİSİNİ KONUŞLANDIRDI

Günlerdir 2 ülkeden karşılıklı açıklamalar sürerken ABD'nin Abraham Lincoln uçak gemisini Orta Doğu'ya yakın bir konumda konuşlandırması gerilimi üst seviyeye taşıdı.

İRAN'DAN RUSYA VE ÇİN'LE ORTAK TATBİKAT

İran'ın buna karşılığı ise Çin ve Rusya güçlerini yanına alarak Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda ortak tatbikat yapacağını duyurmak oldu.

TRUMP'TAN ABD'NİN SAVAŞ GEMİLERİYLE YENİ TEHDİT: KULLANMAMIZ GEREKMESE HARİKA OLUR

Bölgedeki gelişmelerin sıcaklığı her geçen saat artarken ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni bir açıklama geldi. Trump, İran'la konuşmayı planladığını belirtti. Ancak bunu yaparken bir gözdağı daha vermeyi ihmal etmedi.

Eşi Melania Trump adına çekilen "Melania" adlı filmin Kennedy Center'da düzenlenen gala gösterimine girerken basın mensuplarının sorularını cevaplayan Trump, İran'ın nükleer silah programı ve göstericileri hedef almaması konusunda bir şeyler yapması gerektiğini belirterek "Şu anda İran'a giden çok büyük ve çok güçlü gemilerimiz var. Onları kullanmak zorunda kalmasak çok iyi olurdu." dedi.

"İRAN'LA GÖRÜŞMEİ PLANLIYORUM"

Trump, son birkaç gün içinde İran ile herhangi bir görüşme yapıp yapmadığı veya bunu planlayıp planlamadığı sorusuna, "Görüşme yaptım ve görüşmeyi planlıyorum." dedi.

ABD Başkanı "Onlara iki şey söyledim. Birincisi nükleer silah yok, ikincisi protestocuları öldürmeyi bırakın. Binlerce kişiyi öldürüyorlar. İki hafta önce 837 infazın durdurulmasını sağladım ama artık bir şeyler yapmaları gerekecek." ifadelerini kullandı.

İNGİLTERE'YE ÇİN ELEŞTİRİSİ

Öte yandan Trump, İngiltere'nin Çin ile yeni işbirlikleri yapma planına ilişkin bir soruya da yanıt verdi.

ABD Başkanı, İngiltere'yi kastederek "Onlar için bunu yapmak çok tehlikeli. Kanada için Çin ile iş yapmak daha da tehlikeli. Kanada şu anda iyi gitmiyor." ifadelerini kullandı.

"KÜBA HAYATTA KALAMAYACAK"

Trump ayrıca Küba'nın "başarısız bir devlet" olduğunu savunarak, "Küba için kendinizi kötü hissetmelisiniz. Küba, kendi halkına çok kötü davranıyor. Küba'yı boğmaya çalışmıyorum ama zaten muhtemelen hayatta kalamayacaklar." değerlendirmesini yaptı.