TGRT Haber
10°
Dünya
ABD'nin hamlesine İran'dan karşılık: Rusya ve Çin'le ortak tatbikat yapacak! Pezeşkiyan'dan 'Kışkırtmaktan vazgeçin' mesajı

İran'ın, protesto gösterileri sonrası ABD ile karşı karşıya gelmesiyle başlayan gerilim sürüyor. İran, Çin ve Rusya ile Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda tatbikat yapacağını duyururken Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ise "ABD gerçekten diplomasi arayışındaysa kışkırtıcı adımlardan vazgeçmeli" açıklaması geldi.

ABD'nin hamlesine İran'dan karşılık: Rusya ve Çin'le ortak tatbikat yapacak! Pezeşkiyan'dan 'Kışkırtmaktan vazgeçin' mesajı
Yüksek enflasyon nedeniyle İran'da başlayan protesto gösterileri, ülkeyi dünya gündeminin baş sırasına otururken her gün ABD ile İran arasında farklı açıklamalar yapılıyor.

Bölgede ABD'nin büyük uçak gemisi Abraham Lincoln'un konuşlanması, gerilimi farklı bir noktaya taşırken İran'dan da yeni hamle geldi.

ABD'nin hamlesine İran'dan karşılık: Rusya ve Çin'le ortak tatbikat yapacak! Pezeşkiyan'dan 'Kışkırtmaktan vazgeçin' mesajı

UMMAN DENİZİ VE HİNT OKYANUSU'NDA TATBİKAT

İran'ın birkaç gün içinde Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda Çin ve Rusya ile askeri tatbikat gerçekleştireceği bildirildi.

Al Jazeera televizyonuna konuşan ismi açıklanmayan İranlı bir yetkili, İran donanmasının birkaç gün içinde Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda Çin ve Rusya ile tatbikatlara başlayacağını açıkladı.

PEZEŞKİYAN: ABD DİPLOMASİ ARIYORSA KIŞKIRTICI ADIMLARDAN VAZGEÇMELİ

Öte yandan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Orta Doğu bölgesinde ABD ile yükselen gerginliğe ve yaşanan son gelişmelere ilişkin Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Thani ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

ABD'nin hamlesine İran'dan karşılık: Rusya ve Çin'le ortak tatbikat yapacak! Pezeşkiyan'dan 'Kışkırtmaktan vazgeçin' mesajı

Görüşmelerde Katar ve Pakistan’ın İran’a yönelik destekleri için teşekkürlerini ileten Pezeşkiyan, İslam ülkeleri arasındaki birlik, dayanışma ve iş birliğinin daha da güçlendirilmesi temennisinde bulundu.

İran’ın uluslararası hukuka dayalı, eşitlik ilkesini esas alan ve tehditten uzak onurlu diplomasi yaklaşımını benimsediğini vurgulayan Pezeşkiyan, "Eğer ABD tarafı gerçekten müzakere ve gerçek diplomasi arayışındaysa, bu tür kışkırtıcı ve gerilimi artırıcı adımlardan vazgeçmeli ve diyaloğa bağlılığını fiilen ortaya koymalıdır" dedi.

"ÜLKEMİZİ KARARLILIKLA SAVUNACAĞIZ"

İran’ın hiçbir zaman savaş başlatmadığını ve çatışmadan yana olmadığını belirten Pezeşkiyan, "Savaş ve çatışmanın hiçbir tarafın yararına olmadığına inanıyoruz ve etkileşim ile diplomasi yolunu benimsiyoruz. Ancak geçmişte olduğu gibi müzakereler sırasında tehdit ya da saldırıya maruz kalmamıza izin vermeyecek, ülkemizi ve milletimizi kararlılıkla savunacağız" ifadelerini kullandı.

ABD'nin hamlesine İran'dan karşılık: Rusya ve Çin'le ortak tatbikat yapacak! Pezeşkiyan'dan 'Kışkırtmaktan vazgeçin' mesajı

"GERİLİM BÖLGEYİ İSTİKRARSIZLIĞA SÜRÜKLER"

Al Thani ve Şerif ise görüşmelerde, savaş, yaptırım ya da siyasi müdahale dahil olmak üzere İran’ın güvenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünü hedef alan her türlü teşebbüsü reddettiklerini belirterek bu konudaki ilkesel tutumlarını, Tahran yönetimi ve İran halkıyla dayanışmalarını dile getirdi. Her iki lider ayrıca, diyalog ve etkileşimin sürdürülmesi ve sorunların siyasi-diplomatik yöntemlerle çözülmesi için diplomatik çabaların devam etmesi gerektiğine dikkat çekti.

ABD'nin hamlesine İran'dan karşılık: Rusya ve Çin'le ortak tatbikat yapacak! Pezeşkiyan'dan 'Kışkırtmaktan vazgeçin' mesajı

Her türlü gerilim ve çatışmanın bölgeyi geniş çaplı bir şiddet ve istikrarsızlık sürecine sürükleyebileceğini vurgulayan liderler, bunun tüm bölge ülkeleri açısından ağır sonuçlar doğuracağı uyarısında bulundu.

