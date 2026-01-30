ABD basını duyurdu! Orta Doğu'da tansiyon iyice yükseliyor: Trump bir muhribi daha bölgeye gönderdi

ABD merkezli CBS News'ün haberine göre, ABD, İran'a yönelik saldırı hazırlıklarına devam ediyor. ABD donanmasından ismi verilmeyen bir yetkili, yaptığı açıklamada, "USS Delbert D.Black" muhribinin Orta Doğu bölgesine konuşlandırıldığını bildirdi.

Böylece, ABD'nin bölgedeki muhriplerinin sayısının 6'ya çıktığı belirtildi.

Bölgede yer alan ek olarak 3 savaş gemisinin ve "USS Abraham Lincoln" uçak gemisinin de bulunduğu kaydedildi.

Kanala konuşan yetkililer, Türkiye dahil bölge ülkelerinin ABD ile İran arasında diplomatik diyalog zemini oluşturmaya çalıştıklarını dile getirdi.

TRUMP'TAN TAHRAN'A ANLAŞMA ÇAĞRISI

ABD Başkanı Donald Trump, 28 Ocak'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'a doğru devasa Armada'nın (ABD Donanmasına ait büyük deniz gücü) ilerlediğini belirterek, Tahran yönetimine anlaşma yapma çağrısında bulunmuş, aksi halde daha kötü bir saldırı düzenleneceği konusunda uyarmıştı.

Trump, bu Armada'nın "USS Abraham Lincoln" uçak gemisi öncülüğünde ve Venezuela'ya gönderilenden daha büyük bir filo olduğuna işaret ederek, "(Filo) Venezuela'daki gibi, gerekirse hızla ve şiddetle görevini yerine getirmeye hazır, istekli ve kabiliyetli." ifadesini kullanmıştı.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) da 26 Ocak'ta "USS Abraham Lincoln" uçak gemisi taarruz grubunun bölgesel güvenlik ve istikrarı desteklemek amacıyla Orta Doğu’ya konuşlandırıldığını açıklamıştı.