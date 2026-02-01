Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

İran'dan ABD'ye mesaj! 'Savaş konusunda endişe duymuyoruz'

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD-İran gerilimine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Savaşı önlemenin yolu ona hazır olmaktır" diyen Arakçi, Trump ile nükleer silahsızlanma konusunda hemfikir olduklarını ancak yaptırımların kalkması gerektiğini vurguladı. Arakçi, savaşın kaçınılmaz olmadığını ve önlenebileceğini söyleyerek, "Savaş konusunda endişe duymuyorum, çünkü buna tamamen hazırız" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İran'dan ABD'ye mesaj! 'Savaş konusunda endişe duymuyoruz'
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.02.2026
saat ikonu 21:25
|
GÜNCELLEME:
01.02.2026
saat ikonu 21:28

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD basınına verdiği röportajda ABD-İran ilişkileri, savaş ihtimali ve müzakere sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD ile İran arasında muhtemel bir savaş ihtimalini değerlendiren Arakçi, savaşın kaçınılmaz olmadığını ve önlenebileceğini söyleyerek, "Savaş konusunda endişe duymuyorum, çünkü buna tamamen hazırız. Hatta 12 günlük savaştan önceye kıyasla daha da hazırlıklıyız. Bana göre savaşın önlenmesinin en iyi yolu, ona hazır olmaktır. Savaşa hazırız derken bundan savaş istediğimiz anlamı çıkarılmamalı. Aksine amacımız savaşı engellemektir. Asıl kaygım, yanlış hesaplamalar ile hatalı istihbarata ve dezenformasyona dayalı askeri adımlardır. Bazı unsurların kendi çıkarları doğrultusunda Başkan Trump’ı bu savaşa sürüklemek istediği açık. Ancak Başkan Trump’ın doğru kararı verecek kadar sağduyulu olduğuna inanıyorum" dedi.

"ABD’YE OLAN GÜVENİMİZİ KAYBETTİK"

ABD ile müzakere ihtimaline değinen Arakçi, anlamlı bir sürecin ancak güven temelinde yürütülebileceğini belirterek, "Ne yazık ki müzakere tarafı olarak ABD’ye olan güvenimizi kaybettik ve bunun nedeni de belli. 2015 yılında müzakere ettik ve nükleer anlaşma kamuoyunda memnuniyetle karşılandı ancak ABD hiçbir gerekçe göstermeden bu anlaşmadan çekildi. Daha geriye gitmeden yalnızca geçen yıla baktığımızda ise müzakere kararı alıp görüşmeler sürerken önce İsrail, ardından ABD’nin de dahil olduğu saldırılara maruz kaldık. Dolayısıyla ABD ile müzakere konusunda olumlu ve iyi bir tecrübemiz yok. Gerçek bir müzakere sürecine geçilebilmesi için mevcut güvensizliğin giderilmesi gerekiyor" dedi.

"ARABULUCULUK ÇABALARI SÜRÜYOR"

Bölgedeki bazı ülkelerin arabuluculuk rolü üstlendiğini ve güven tesisine yönelik çabaların sürdüğünü belirten Arakçi, "Bu zor bir süreç ancak devam ediyor. Yeni bir diyalog ihtimalini görüyorum. Eğer ABD müzakere heyeti, Başkan Trump’ın da dile getirdiği gibi nükleer silaha sahip olunmasını engellemeyi hedefleyen adil ve hakkaniyetli bir anlaşmaya varmak doğrultusunda hareket ederse bir anlaşmaya ulaşmak mümkün" dedi.

İran'dan ABD'ye mesaj! 'Savaş konusunda endişe duymuyoruz'

Trump’ın nükleer silaha sahip olunmaması yönündeki açıklamasına katıldıklarını da vurgulayan Arakçi, "Programımızın tamamen barışçıl niteliğini ve bunun kalıcı olacağını garanti altına almak için nükleer programımız hakkında müzakereye hazırız. Bunun karşılığında yaptırımların kaldırılmasını bekliyoruz. Yaptırımlar, nükleer programımızın silahlanmaya yönelebileceğine dair bazı endişeler nedeniyle uygulanıyor ancak bize göre böyle bir durum söz konusu değil. Mümkün olan başlıklara odaklanmalı ve nükleer silaha sahip olunmamasını güvence altına alan adil ve hakkaniyetli bir anlaşmaya ulaşma fırsatını kaçırmamalıyız. Bu hedef kısa vadede dahi mümkün" dedi.

"MÜZAKEREDE ŞEKİL DEĞİL, İÇERİK ÖNEMLİ"

Arakçi, müzakerelerin doğrudan ya da dolaylı olmasının ikincil bir konu olduğunu belirterek, "Asıl önemli olan müzakerelerin içeriğidir. Bizim güvene ihtiyacımız var. Belki tam anlamıyla bir güven hiçbir zaman geri dönmeyebilir ancak asgari düzeyde bir güven mutlaka gerekli. Bu doğrultuda bölgedeki dost ülkelerle birlikte söz konusu güven düzeyini oluşturacak bir yol bulmak ve müzakerelerin yeniden başlamasını sağlamak için çalışıyoruz. Süreç arabulucular üzerinden yürütülüyor ve bazı ülkeler mesajları ileterek gerçek ve anlamlı bir müzakere için uygun zemini hazırlamaya çalışıyor. Biz de bu ülkelerle sürekli temas halindeyiz ve karşılıklı mesaj trafiği sürüyor. Şu ana kadar da bu temasların sonuç verici olduğunu düşünüyorum" dedi.

"MUHTEMEL BİR SAVAŞ BÖLGE İÇİN FELAKET OLUR"

İran ile ABD arasında yaşanabilecek bir savaşın sonuçlarına da değinen Arakçi, "Böyle bir çatışma herkes için ciddi bir tehdit ve muhtemel bir savaş ise tüm taraflar açısından felaket olur. Önceki çatışmada İran ile İsrail arasındaki gerilimin sınırlı kalması için yoğun çaba gösterdik. Ancak İran ile ABD arasında bir savaş yaşanması halinde ABD’nin bölgeye yayılmış üsleri nedeniyle bölgenin çok geniş kesimleri bu çatışmaya dahil olacaktır, ki bu son derece tehlikeli. Umarım sağduyu galip gelir" dedi.

İran'dan ABD'ye mesaj! 'Savaş konusunda endişe duymuyoruz'

"YAPTIRIMLAR KALKARSA BÜYÜK EKONOMİK FIRSATLAR DOĞAR"

ABD ile muhtemel bir anlaşmanın bölgesel etkilerini de değerlendiren Arakçi, "Bence bir mutabakata varılması ve yanlış anlamalar ile hatalı hesaplamaların giderilmesi halinde İran ile ABD arasında ve aynı zamanda bölge ülkeleriyle büyük ekonomik iş birliği fırsatları ortaya çıkacaktır. İlkesel olarak ABD şirketleriyle iş birliğine karşı herhangi bir sorunumuz yok. Nükleer anlaşmanın ardından Boeing ile 80’den fazla uçak alımı için imzalanan sözleşme bunun açık bir örneğidir. Sorun, İran’a uygulanan yaptırımlar nedeniyle ABD’nin kendi tutumundan kaynaklanıyor. ABD, özel izinler olmadan şirketlerinin İran’la çalışmasına izin vermiyor. Bir anlaşmaya varılması ve yaptırımların kaldırılması halinde, İran’la ticaret herkes için önemli fırsatlar sunacak, enerji sektörümüz de bölge açısından ciddi faydalar sağlayacaktır" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bakan Fidan'dan İranlı mevkidaşı Arakçi ile ortak açıklama! ABD ve İran'a çağrı
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'ye suikast girişimi
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.