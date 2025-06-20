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 | Onur Kaya

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'ye suikast girişimi

İsrail bir yandan İran'ın nükleer tesislerine saldırırken bir yandan da İran'ın üst düzey yöneticilerini hedef almayı sürdürüyor. İsrail'in İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'ye yönelik Tahran'da planladığı suikast girişimi son anda önlendi.

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'ye suikast girişimi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.06.2025
saat ikonu 01:14
|
GÜNCELLEME:
20.06.2025
saat ikonu 01:59

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin Danışmanı Muhammed Hüseyin Rençberan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Arakçi’ye yönelik suikast girişiminin engellendiğini duyurdu.

Rençberan, Arakçi’nin İngiltere, Fransa ve Almanya Dışişleri Bakanları ile nükleer müzakereler kapsamında İsviçre'nin Cenevre kentine gideceğinin duyurulmasının ardından birçok kişinin kendisine ulaşarak "Siyonist rejim onu hedef alır mı?" endişesini paylaştığını belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'ye suikast girişimi

"KASIM SÜLEYMANİ GİBİ ŞEHADETİ ARZULUYOR"

Rençberan paylaşımında, "Evet, böyle bir tehdit vardı ve hala da var. Ancak Arakçi, sadece bir dışişleri bakanı değil aynı zamanda kendisini vatanın bir ferdi olarak görüyor ve tıpkı sevdiği Kasım Süleymani gibi şehadeti arzuluyor" dedi.

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SUİKAST GİRİŞİMİ BAŞARISIZ OLDU

Suikast girişiminin başarısızlıkla sonuçlandığını vurgulayan Rençberan, "Eğer güvenlik güçlerimizin aldığı önlemler olmasaydı, belki de birkaç gün önce İsrail’in Tahran’da planladığı büyük komplo hayata geçecekti. Şükürler olsun ki bu girişim başarısız oldu. Bu insanlıktan uzak dünyada, Arakçi ve ülkemizin diğer diplomatları için dua edelim. İran’ın hakkını savunma yolunda başarılı olsunlar." ifadelerini kullandı.

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