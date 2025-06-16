Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Netanyahu'dan bomba Hamaney sözleri: Öldürülmesi çatışmayı bitirir

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülme planını ABD'nin veto ettiği yönündeki iddiayı başta yalanlayan İsrail Başbakanı Netanyahu, çok tartışılacak bir açıklama yaptı. Netanyahu'ya göre Hamaney'in öldürülmesi, iki ülke arasındaki çatışmaları sona erdirecek.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Netanyahu'dan bomba Hamaney sözleri: Öldürülmesi çatışmayı bitirir
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.06.2025
saat ikonu 21:06
|
GÜNCELLEME:
16.06.2025
saat ikonu 21:06

İsrail Başbakanı Netanyahu, İran ile 13 Haziran'dan bu yana devam eden çatışmalar hakkında ABD basınına açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'in İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesine yönelik planını veto ettiği yönünde çıkan haberler sorulan Netanyahu, Hamaney'in öldürülmesinin iki ülke arasındaki çatışmaları sona erdireceğini iddia ederek, "Bu çatışmayı tırmandırmayacak, çatışmayı sona erdirecek" dedi.

"İRAN SONSUZA KADAR SAVAŞ İSTİYOR"

Netanyahu, "Orta Doğu'daki herkesi terörize eden, Suudi Arabistan'daki Aramco petrol sahalarını bombalayan, her yere terörizm, yıkıcılık ve sabotaj yayan bu rejim tarafından yayılan yarım yüzyıllık bir çatışma yaşadık. İran'ın istediği şey 'sonsuza kadar savaş' ve bizi nükleer savaşın eşiğine getiriyorlar. Aslında İsrail'in yaptığı bunu engellemek, bu saldırganlığa bir son vermektir ve bunu ancak şer güçlere karşı durarak yapabiliriz" şeklinde konuştu.

Netanyahu'dan bomba Hamaney sözleri: Öldürülmesi çatışmayı bitirir

"EN İYİ NÜKLEER BİLİM ADAMLARINI HEDEF ALDIK"

İsrail'in gerçekten Hamaney'i hedef alıp almayacağı sorusuna Netanyahu, "Yapmamız gerekeni yapıyoruz" yanıtını verdi. Netanyahu, "Ayrıntılara girmeyeceğim ama onların en iyi nükleer bilim adamlarını hedef aldık" dedi.

"TRUMP'IN DESTEĞİNİ TAKDİR EDİYORUM"

İran'ın nükleer programını ortadan kaldırmaya çalışan İsrail'i desteklemenin ABD'nin çıkarına olduğunu söyleyen Netanyahu, "Bugün Tel Aviv, yarın New York. Bakın, 'Önce Amerika'yı anlıyorum. 'Ölü Amerika'yı anlamıyorum. Bu insanların istediği bu. 'Amerika'ya ölüm' diye slogan atıyorlar. Yani biz insanlığın hizmetinde olan bir şey yapıyoruz ve bu kötülüğe karşı iyiliğin savaşıdır. Amerika iyinin yanındadır, yanında olmalıdır ve yanındadır. Başkan Trump'ın yaptığı da bu ve desteğini derinden takdir ediyorum" diye konuştu.

Netanyahu'dan bomba Hamaney sözleri: Öldürülmesi çatışmayı bitirir

"ELİMİZDE ÇOK SAĞLAM BİLGİLER VAR"

İran'ın Katar, Suudi Arabistan ve Umman aracılığıyla Trump'tan nükleer müzakerelerde İran'ın esneklik göstermesi karşılığında acil bir ateşkes anlaşması için İsrail üzerindeki nüfuzunu kullanarak baskı yapması istediği yönünde çıkan haberler sorulan Netanyahu, "Hiç şaşırmadım. Demek istediğim, yalan söyledikleri, hile yaptıkları ve ABD'yi oyaladıkları bu sahte görüşmeleri sürdürmek istiyorlar. Bu konuda elimizde çok sağlam bilgiler var. Nükleer silahlarını geliştirmeye ve halkımıza ateşledikleri kitlesel balistik füze cephaneliklerini inşa etmeye devam etmek istiyorlar" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hamaney'in öldürülmesine ABD'mi karşı çıktı? Netanyahu'dan cevap var
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Rus lider Putin'den İran dini lideri Hamaney'e uyarı: Rejimin tehlike altında
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.