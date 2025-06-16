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 | Berrak Arıcan

Rus lider Putin'den İran dini lideri Hamaney'e uyarı: Rejimin tehlike altında

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesinin ardından Rus liderin İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'i uyardığı iddia edildi. Putin, Hamaey'e 'rejiminin tehlike altında' olduğunu söyledi.

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KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
16.06.2025
saat ikonu 17:26
|
GÜNCELLEME:
16.06.2025
saat ikonu 17:26

İran ve İsrail çatışmaları devam ederken çözüm için uğraştığını söyleyen ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz gün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. İki lider, Orta Doğu'da şiddetlenen çatışmayı ele aldı. Rusya, arabuluculuk rolünü üstlenebileceğini belirtti.

Rus lider Putin'den İran dini lideri Hamaney'e uyarı: Rejimin tehlike altında

''İRAN REJİMİ TEHLİKEDE''

Israel Hayom gazetesinin edindiği bilgiye göre, Putin, Trump ile görüşmesinin ardından İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ile görüştü. Rus liderin, Hamaney'e rejiminin bekasının tehlikede olduğu yönünde ciddi bir uyarı yaptığı iddia edildi. Habere göre Putin, görüşmenin sonuçları hakkında Hamaney'i bilgilendirdi ve müzakerelere doğru hızla ilerlemesini tavsiye etti.

Rus lider Putin'den İran dini lideri Hamaney'e uyarı: Rejimin tehlike altında

Öte yandan Putin ayrıca Rus elçilik personelinin Tahran'dan tahliye edilmesi talimatını verdi.

İRAN-İSRAİL ÇATIŞMALARI

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

Rus lider Putin'den İran dini lideri Hamaney'e uyarı: Rejimin tehlike altında

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

Rus lider Putin'den İran dini lideri Hamaney'e uyarı: Rejimin tehlike altında

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Rus lider Putin'den İran dini lideri Hamaney'e uyarı: Rejimin tehlike altında

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

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