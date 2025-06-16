İsrail ve İran arasındaki çatışmalar 4. günde de şiddetli devam ediyor. İsrail, İran'ın birçok şehrine bomba yağdırdı. İran misilleme saldırılarında Tel Aviv ve Hayfa'yı hedef aldı. ABD Başkanı Donald Trump ise çelişkili açıklamalarda bulundu. Savaşın bitmesinin yakın olduğunu belirten ABD lideri ardından da ''Bazen ülkelerin önce yeterince savaşmaları gerekir'' ifadelerini kullandı. Ayrıca Trump, barış olmaması durumunda İsrail'e destek verebileceklerini söyledi.

İşte İsrail-İran çatışmalarında son dakika gelişmeleri: