İran-İsrail çatışmalarında 4. gün, son dakika gelişmeleri
İsrail ve İran arasındaki çatışmalar 4. günde de şiddetli devam ediyor. İsrail, İran'ın birçok şehrine bomba yağdırdı. İran misilleme saldırılarında Tel Aviv ve Hayfa'yı hedef aldı. ABD Başkanı Donald Trump ise çelişkili açıklamalarda bulundu. Savaşın bitmesinin yakın olduğunu belirten ABD lideri ardından da ''Bazen ülkelerin önce yeterince savaşmaları gerekir'' ifadelerini kullandı. Ayrıca Trump, barış olmaması durumunda İsrail'e destek verebileceklerini söyledi.
İşte İsrail-İran çatışmalarında son dakika gelişmeleri:
IRAK'TA ABD SAVUNMA SİSTEMİ İRAN İHA'SINI DÜŞÜRDÜ
Irak’ın kuzeyindeki Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Erbil kentinde yer alan ABD Başkonsolosluğu’na ait hava savunma sistemlerinin, İran’a ait olduğu tahmin edilen bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü bildirildi.
HUSİLER'DEN İSRAİL'E FÜZE SALDIRISI
Yemen'de İran destekli Husiler, İsrail'e füze saldırısı düzenledi.
İSRAİL'İ SAVAŞIN ENDİŞESİ SARDI
İsrail Dışişleri Bakanlığı, saldırı ihtimaline karşı dünya genelindeki elçiliklerini ve temsilciliklerini kapatma kararı aldı.
İRAN'DA MOSSAD AJANI İDAM EDİLDİ
İİran resmi haber ajansı IRNA, İsrail adına casusluk yapan bir kişinin idam edildiğini duyurdu. IRNA'da yer alan habere göre, MOSSAD lehine ajanlık yapan İsmail Fikri mahkeme sürecinin tamamlanmasının ardından idam cezasına çarptırılarak infaz edildi.
İRAN İSRAİL'DE DOĞRUDAN İSABET ALDI: 2 KİŞİ ÖLDÜ
İran’ın İsrail’e fırlattığı balistik füzelerden bazıları, Petah Tikva kentindeki binalara isabet etti. Füzenin isabet ettiği binada hasar meydana geldi. Füze saldırılarında ölen iki kişinin apartman dairelerinde bulunan "güvenli odanın" içinde bulunduğunu ve bu esnada öldüğünü söyledi. Belediye Başkanı, söz konusu odanın doğrudan isabet aldığını belirtti. Hayatını kaybeden iki kişinin kimlikleri hakkında ise bilgi paylaşılmadı.
İSRAİL, İRAN'IN HAVA SAVUNMA BİRLİKLERİNİ HEDEF ALDI
İsrail ordusu, İran’ın başkenti Tahran yakınlarında hava savunma birliklerini ve bir fırlatma rampasını hedef aldığını duyurdu. Ordudan yapılan açıklamada, hava kuvvetlerinin İran genelinde "hava üstünlüğü sağlamak üzere" saldırılarını sürdürdüğü ifade edildi.
İSRAİL'DEN İRAN HALKINA YENİ TEHDİT: BEDELİNİ ÖDEYECEKSİNİZ
İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı paylaşımda İran'ın başkenti Tahran'da yaşayanları tehdit etti.
Katz, İsrail'in dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'e işaret ederek İran'ı, İsrail'i saldırılarını sürdürmekten caydırmak için İsrail'deki sivilleri hedef almakla suçladı. Katz, "Tahran halkı bunun bedelini ödeyecek, hem de çok yakında" ifadelerini kullandı.
PEZEŞKİYAN: NÜKLEERİN ELİMİZDEN ALINMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ
İran devlet haber ajansı IRNA'nın haberine göre, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "Nükleer silah geliştirmek gibi bir niyetimiz yok" açıklamasında bulundu.
Nükleer enerji ve araştırmanın hakları olduğunu ve kimsenin bunu ellerinden almasına izin vermeyeceklerini belirten Pezeşkiyan, "Savaş peşinde değiliz, savaşı başlatmadık da" diye konuştu.
İRAN: İSRAİL'DE SİSTEMLER BİRBİRLERİNİ HEDEF ALDI
İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e yönelik saldırılarda yeni yöntemlerin kullanıldığını ve İsrail sistemlerinin birbirlerini hedef alınmasının sağlandığını bildirdi.
İSRAİL KUDÜS GÜCÜ KOMUTA MERKEZİ'Nİ VURDU
İsrail ordusu, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü'nün komuta merkezlerini hedef aldıklarını iddia etti.
İran'dan yapılan açıklamada ise İsrail'in "başarılı bir şekilde" vurulduğu belirtilerek İsrail'deki "yaşamsal hedeflere yıkıcı" operasyonlar gerçekleştirileceği belirtildi.
İRAN DEMİR KUBBE'Yİ AŞTI
İran'ın sabaha karşı ateşlediği füzelerden bazıları hava savunma sistemlerini aşarak Tel Aviv ve çevresine isabet etti. İsrail'de çok geniş bir alanda saldırı alarmları çaldı.
İRAN'DAN YENİ FÜZE DALGASI
İsrail ordusu, İran'dan yeni füzeler ateşlendiğini tespit ettiğini duyurdu. Hava savunma sistemlerinin İran'dan fırlatılan füzeleri önlemeye çalıştığı vurgulanırken halka yönelik sığınakların yakınında durulması talimatı yinelendi.
TAHRAN'DA MOSSAD AJANLARININ DRONE ÜRETİM YERİ BULUNDU
İran güvenlik güçleri, dördüncü günde de saldırılarını hız kesmeden sürdüren İsrail'in başkent Tahran'da kurduğu bir drone üretim atölyesine baskın yaptı.
İSRAİL'DE CAN KAYBI ARTTI
İsrail'in başlattığı saldırıların ardından İran'ın yaptığı misillemelerde ölenlerin sayısı 16'ya yükseldi.
TAHRAN'DA PATLAMA SESLERİ
İsrail, İran'ın başkenti Tahran'a yeni bir saldırı dalgası başlattı. Başkent Tahran'ın farklı noktalarından patlama sesleri duyuluyor.
İSRAİL HALKINA 'SIĞINAK' TALİMATI
İsrail ordusu, İran'dan fırlatılmaya devam eden füzeler nedeniyle halka sığınakların yakınından ayrılmama talimatı verdi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, ülke genelinde kamusal alanlarda hareketin en aza indirilmesi ve toplantılardan kaçınılması istendi.
Açıklamada, uyarı geldiğinde yakınında bulunulan sığınaklara girilmesi ve bir güncelleme yayımlanana kadar çıkılmaması talimatı verildi.
İRAN'DA CAN KAYBI 240'I AŞTI
İran Sağlık Bakanlığı, cuma gününden beri İsrail'in saldırılarında 224 kişinin hayatını kaybettiğini, 1277 kişinin ise yaralandığını açıkladı.