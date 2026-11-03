TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 14:40
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 14:40

ABD'de seçim günü: Oy verme işlemleri başladı! Trump için kritik anlar

ABD Başkanı Donald Trump için kritik gün, Kongredeki siyasi dengeyi şekillendirecek ara seçimlerde oy verme işlemi başladı.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
ABD'de seçim günü: Oy verme işlemleri başladı! Trump için kritik anlar
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 14:40
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 14:40

'de bugün 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamı ile 100 sandalyeli Senatonun 35 sandalyesi için seçime gidiliyor. Ülkedeki için ilk olarak Connecticut, Indiana, Kentucky, Maine, New Hampshire, New Jersey, New York ve Virginia eyaletlerinde yerel saatle 06.00 (TSİ 14.00) itibarıyla oy kullanma işlemi başladı.

ABD'nin diğer eyaletlerinde de saat farkı nedeniyle oy kullanma işlemleri farklı saatlerde başlayacak.

ABD'de seçim günü: Oy verme işlemleri başladı! Trump için kritik anlar

BAZI EYALETLER ERKEN OY KULLANDI

ABD'de oy kullanmak için bugün son gün olsa da ülkede 18 Eylül'den bu yana vatandaşlar farklı eyaletlerde erken oy kullanmaya başladı.

Erken oy kullanma işlemi ilk olarak 18 Eylül'de Virginia, Minnesota ve South Dakota eyaletlerinde başladı, daha sonra diğer eyaletlerde de erken oy verme merkezleri hizmet verdi.

Yaklaşık 210 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ABD genelinde, erken oy kullanan seçmenlerin sayısının bugüne kadar 50 milyonu bulduğu tahmin ediliyor.

ABD'de seçim günü: Oy verme işlemleri başladı! Trump için kritik anlar

GÖZLERİN İLK ÇEVRİLECEĞİ EYALETLER

ABD'deki ara seçimlerde ilk sandıkların yerel saatle 18.00'de (TSİ 02.00) Indiana ve Kentucky eyaletlerinde kapanması bekleniyor.

Kentucky'nin ardından her eyalet kendi belirlediği saatte oy verme işlemini sonlandıracak. Saat farkından dolayı en son sandıkların Alaska eyaletinde yerel saatle 4 Kasım 01.00'de (TSİ 09.00) kapanması bekleniyor.

ABD'de seçim günü: Oy verme işlemleri başladı! Trump için kritik anlar

ABD ARA SEÇİMLERİ

ABD halkı bulundukları eyaletlerdeki valilik ve diğer yerel pozisyonların yanı sıra Kongrede Temsilciler Meclisindeki 435 sandalyenin tamamı, Senatodaki 100 sandalyenin de 35'ini belirlemek için oy kullanıyor.

ABD seçim sisteminde 435 sandalyeli üyelerinin hepsi, biri ABD başkanının seçildiği genel seçimlerde, diğeri de ara seçimde olmak üzere her iki yılda bir sandığa gidiyor.

Kongrenin 100 üyeli kanadında da 6 yıllığına seçilen senatörlerin üçte biri, her iki yılda bir seçimle yenileniyor.

ABD'de seçim günü: Oy verme işlemleri başladı! Trump için kritik anlar

KONGREDEKİ MEVCUT DURUM

ABD'de halihazırda Senatoda Cumhuriyetçilerin 53, Demokratların ise 45 sandalyesi bulunuyor. İki sandalyeye sahip bağımsızlar, birçok konuda Demokratlarla hareket ediyor.

Temsilciler Meclisinde ise Cumhuriyetçilerin 218, Demokratların 214, bağımsızların 1 sandalyesi bulunurken, 2 sandalye boş durumda.

ABD'de seçim günü: Oy verme işlemleri başladı! Trump için kritik anlar

Seçimlerin, ABD'de Trump yönetiminin yasama gücünü etkileyecek Kongredeki siyasi dengeyi şekillendirmesi bekleniyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Trump ve Putin'in Çin'de katılacağı zirve öncesinde akılalmaz güvenlik önlemleri
ABD seçimlerinin ardından Trump 'topal ördek' mi olacak? Bazı eyalet sonuçları karar verici olacak
ETİKETLER
#ABD
#kongre
#temsilciler meclisi
#senato
#Ara Seçimler
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.