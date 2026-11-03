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Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 10:26
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 10:26

ABD seçimlerinin ardından Trump 'topal ördek' mi olacak? Bazı eyalet sonuçları karar verici olacak

ABD'de bugün gerçekleşecek olan Kongre ara seçimlerinde Başkan Donald Trump'ın 'topal ördek' olma ihtimali var. Anketlere hem Snato hem de Temsilciler Meclisinde Demokratlar avantajlı gibi gözüküyor. Fakat asıl sonuçlar çekişmeli yarışların sürdüğü eyaletlerle belirlenecek.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 10:26
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 10:26

ABD'de bugün düzenlenecek ara seçimlerinde 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamı ile 100 sandalyeli Senatonun 35 sandalyesi için yarışılacak.

Seçimlere ilişkin ülke genelinde yapılan anketlerin ortalamasına göre, hem Temsilciler Meclisinde hem de Senatoda avantajlı görünse de sonucu, yarışın başa baş sürdüğü seçim bölgelerinin belirlemesi bekleniyor.

ABD seçimlerinin ardından Trump 'topal ördek' mi olacak? Bazı eyalet sonuçları karar verici olacak

ANKETLER TRUMP'I KIZDIRACAK CİNSTEN

Genel ve eyalet düzeyindeki anketleri derleyen RealClearPolitics (RCP) haber platformundaki tabloya göre, Senatodaki sandalyelerin 47'sini Demokratların, 44'ünü Cumhuriyetçilerin elde edeceği tahmin ediliyor.

Başa baş yarışın sürdüğü 9 sandalyenin 8'i Cumhuriyetçi, 1'i Demokrat eğilimli görünüyor.

Cumhuriyetçilerin, başa baş yarışın sürdüğü 9 eyaletteki sandalyelerin en az 6'sını kazanması durumunda Senatoda 50 sandalyeye ulaşması bekleniyor. Senatoda 50-50 eşitlik oluşması halinde Başkan Yardımcısı JD Vance'in eşitlik bozma oyu Cumhuriyetçilere çoğunluğu sağlayabilir.

Yasalara göre Başkanı olarak da görev yapan ABD Başkan Yardımcısı, eşitlik bozma oyunu partisi lehine kullanabiliyor.

ABD seçimlerinin ardından Trump 'topal ördek' mi olacak? Bazı eyalet sonuçları karar verici olacak

DEMOKRATLAR AVANTAJLI GÖZÜKÜYOR

Tamamı seçime girecek Temsilciler Meclisinde, 218 sandalyeye ulaşan taraf çoğunluğu elde edecek.

RCP'deki mevcut tabloya göre, Temsilciler Meclisinde Cumhuriyetçilerin 180, Demokratların ise 227 sandalye kazanması bekleniyor.

Temsilciler Meclisindeki 28 sandalye için Demokratlar ile arasında süren yarışta ise makas daralıyor.

Buna göre çoğunluğu elde etmesi beklenen Demokratlar, Temsilciler Meclisinde avantajlı görünüyor.

ABD seçimlerinin ardından Trump 'topal ördek' mi olacak? Bazı eyalet sonuçları karar verici olacak

MEVCUT TABLO NASIL?

ABD'de halihazırda Senatoda Cumhuriyetçilerin 53, Demokratların ise 45 sandalyesi bulunuyor. İki sandalyeye sahip bağımsızlar, birçok konuda Demokratlarla hareket ediyor.

Temsilciler Meclisinde ise Cumhuriyetçilerin 218, Demokratların 214, bağımsızların 1 sandalyesi bulunurken, 2 sandalye boş durumda.

ABD seçimlerinin ardından Trump 'topal ördek' mi olacak? Bazı eyalet sonuçları karar verici olacak

TOPAL ÖRDEK NE DEMEK?

Topal ördek, siyasette görev süresi bitmek üzere olan veya yeniden seçilme hakkını kaybetmiş, halefi (yerine geçecek kişi) belli olmuş ya da mecliste çoğunluğu yitirdiği için siyasi gücü ve etki alanı azalmış olan yöneticiler için kullanılan bir benzetmedir.

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#kongre
#cumhuriyetçiler
#demokratlar
#temsilciler meclisi
#senato
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