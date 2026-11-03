Trump ve Putin'in Çin'de katılacağı zirve öncesinde akılalmaz güvenlik önlemleri

Çin'in Guangdong eyaletine bağlı Shenzhen şehrinde 18-19 Kasım'da gerçekleşmesi beklenen APEC Liderler Zirvesi öncesinde ilginç önlemler alındı. Örneğin şehrin Longhua bölgesinde bir restorandaki mutfak bıçakları metal zincirlerle, asma kilitlerle sabitlendi. Restoran sahibi, zincirlerin polis ekipleri tarafından takıldığını açıkladı.

Çevredeki diğer işletmeler de benzer önlemlerin kendi restoranları için de alındığını açıkladı. Fakat çalışanlar bu önlemin mutfakta çalışırken kendilerine zorluk çıkardığını ifade etti.

BIÇAK SATIŞLARINA KISITLAMA

Önlemler bununla da kısıtlı kalmadı. İnternet üzerinden alışveriş yapan bazı kişiler, bıçak satışlarında kısıtlamalarla karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

Bir kullanıcı, Shenzhen'deki yakınının adresine mutfak bıçağı sipariş etmek istediğinde işlemi tamamlayamadığını, müşteri hizmetlerinden 28 Ekim ile 19 Kasım tarihleri arasında kente belirli türde kesici aletlerin gönderilmesine izin verilmediği bilgisini aldığını aktardı.

Bıçak sınırlandırmalarının yanı sıra bölgedeki insansız hava araçlarının uçuşlarına kısıtlamalar getirildi. Kentte metro istasyonlarında yolcu ve çanta kontrolleri sıklaştırılırken, yangın güvenliği denetimleri de artırıldı.

Guangdong eyaleti yetkilileri, 1 Kasım'da APEC zirvesi için güvenlik hazırlıklarını ele aldı. Toplantıda, Shenzhen'e diğer bölgelerden ek polis gücü gönderilmesi, kritik noktaların korunması ve tehlikeli maddelerin taşınmasına yönelik kontrollerin güçlendirilmesi kararlaştırıldı.

ZİRVEYE TRUMP VE PUTİN'İN KATILIMI BEKLENİYOR

Bu önlemlerin Shenzhen'de gerçekleşecek olan APEC Liderler Zirvesi için güvenlik önlemi olduğu düşünüldü. Zirveye ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de katılması bekleniyor.