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Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 15:42
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 15:42

İran halka olası nükleer saldırıda ne yapılması gerektiğini anlattı! Bu hamle korkunç iddianın ardından geldi

ABD'li gazeteci Tucker Carlson'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a karşı nükleer silah kullanma ihtimalinin gündemde olduğunu söylemesinin ardından Tahran'da halka dikkat çeken bir uyarı geldi. İran medyası, olası nükleer saldırısında neler yapılması gerektiğini anlatan bir paylaşım yaptı.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
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KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 15:42
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 15:42

’li gazeteci Tucker Carlson, geçtiğimiz gün ABD Başkanı 'ın 'a karşı kullanabileceğini iddia etti. Bu skandal iddianın ardından İran ise harekete geçti. İran medyasında olası bir nükleer saldırı durumunda vatandaşların ne yapması gerektiğine dair bir uyarı paylaşımı yapıldı. Hem yazılı hem de video şeklinde yapılan uyarılarda şunlar yer aldı: 

  • Patlama ışığına bakılmaması
  • En yakın binaya girilip pencere ve dış duvarlardan uzak durulması
  • Havalandırmanın kapatılması
  • Dışarıda kalan kıyafetlerin çıkarılıp kapalı poşete konulması
  • Su ve sabunla temizlenilmesi
  • En az 24 saat kapalı alanda kalınması
  • Tahliye için yalnızca resmî duyuruların takip edilmesi tavsiye ediliyor. 

NÜKLEER İDDİASI

ABD’li gazeteci Tucker Carlson, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a karşı nükleer silah kullanma ihtimalinin gündemde olduğunu iddia etti. Carlson sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Netanyahu’nun baskısı altındaki Trump yönetimi, İran’a yönelik nükleer saldırı başlatmanın eşiğinde olabilir. Saldırının hedefi, İsrail istihbaratının İran hükümetinin nükleer zenginleştirme programını yeniden başlattığını iddia ettiği, İran'ın orta kesimlerinde bulunan Kazma Dağı olacak" dedi.

İran halka olası nükleer saldırıda ne yapılması gerektiğini anlattı! Bu hamle korkunç iddianın ardından geldi

''TEK ASKERİ SEÇENEK NÜKLEER SALDIRI''

ABD cephaneliğinde, nükleer zenginleştirme faaliyetlerinin yürütüldüğü iddia edilen tünelleri imha etmek amacıyla 300 fit (yaklaşık 91 metre) kalınlığındaki katı granit tabakasını delebilecek kapasitede konvansiyonel bir silah bulunmadığını belirten Carlson, "Tek askeri seçenek nükleer saldırı. Netanyahu da bunun için yoğun baskı yapıyor. Konuya hakim bir gözlemci ‘Bibi, bu konuyla ilgili olarak Trump’ı her gün arıyor" ifadelerini kullandı.

İran halka olası nükleer saldırıda ne yapılması gerektiğini anlattı! Bu hamle korkunç iddianın ardından geldi

''İLK NÜKLEER SALDIRININ ARDINDAN 3. DÜNYA SAVAŞI KAÇINILMAZ''

Dünyanın geri kalanının da en az Orta Doğu kadar risk altında olduğuna vurgu yapan Carlson, "ABD dışında savaşta hiçbir ülke nükleer silah kullanmadı. Bazı ülkeler ise bunu yapmak istiyor. ABD'nin İran'a yönelik nükleer saldırısı yeni bir emsal oluşturacaktır. Ruslar, ABD'nin İran'a yönelik nükleer saldırısının kendilerine Ukrayna'ya karşı nükleer silah kullanma özgürlüğü vereceğini en az iki başka hükümete şimdiden bildirdi. Pakistan ve Hindistan da birbirlerine karşı, Kuzey Kore ise Seul'e karşı aynı şeyi yapmaya yönelebilir. İlk nükleer saldırının ardından Üçüncü Dünya Savaşı kaçınılmaz olacaktır. Bu savaş kısa ve nihai olacaktır. Aylardır gözlerimiz kapalı şekilde bu ana doğru ilerliyoruz. Şubat ayından bu yana yönetim, sözde ‘savaş alanı nükleer silahlarının’ ilk kullanımını kolaylaştırmak ve dolayısıyla daha muhtemel hale getirmek için ABD'nin nükleer doktrinini sessizce yeniden yazdı. Washington'da her iki partiden de kimse bu durumdan rahatsız görünmüyor. Şimdi ise bunun eşiğindeyiz" ifadelerini kullandı.

İran halka olası nükleer saldırıda ne yapılması gerektiğini anlattı! Bu hamle korkunç iddianın ardından geldi
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ETİKETLER
#donald trump
#ABD
#iran
#nükleer silah
#Tucker Carlson
#Kazma Dağı
#Dünya
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