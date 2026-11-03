Tahran'da 'Trump'ı öldüreceğiz' afişi! Bu kez çevresini de hedef aldılar

İran'ın başkenti Tahran'da ABD Başkanı Donald Trump'ın parmaklıklar ardında resmedildiği ve üzerinde "Trump'ı öldüreceğiz" yazılı bir afiş asıldı. Meydandaki başka bir alanda ise ABD Başkanı Trump, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bitkin ve kıyafetleri parçalanmış halde tasvir edildiği resim sergilendi. Meydanda toplanan yaklaşık 500 kişi ise küçük çaplı protesto düzenledi.