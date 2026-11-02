Fenerbahçe'de sular durulmuyor: Göztepe yenilgisi sonrası yıldız isme kadro dışı iddiası!

Lider Galatasaray’ın 9 puan gerisine düşerek taraftarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe’de yönetim, kötü gidişata dur demek için sert önlemleri masaya yatırdı.

Karşılaşmanın hemen ardından toplanan kurmayların, takımdaki disiplinsizliklerin önüne geçmek amacıyla kadro dışı bırakma seçeneği de dahil olmak üzere bir dizi yaptırımı değerlendirdiği iddia edildi.

SKOR ÜSTÜNLÜĞÜ KORUMAKTA ZORLANIYORLAR

Sarı-lacivertli ekibin bu sezonki en büyük zaafı ise öne geçtiği mücadeleleri tamamlayamaması oldu. Sahasında Göztepe karşısında 45+1. dakikada Matteo Guendouzi’nin golüyle soyunma odasına 1-0 önde giren Fenerbahçe; ikinci yarıda oyunu kendi yarı alanında kabul edince 76. dakikada Armstrong ve 78. dakikada Henrique’nin gollerine engel olamadı.

Bu sezon öne geçtiği Gençlerbirliği, Beşiktaş ve Göztepe karşılaşmalarından 2-1’lik mağlubiyetlerle ayrılan sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde de 2-0 öne geçtiği Slavia Prag mücadelesinde skor üstünlüğünü koruyamayarak 2-2 berabere kalmıştı.

LİDERİN 9 PUAN GERİSİNDE KALDI

Geçtiğimiz hafta derbide Galatasaray’a 2-1 yenilen Fenerbahçe, Göztepe mağlubiyetiyle birlikte ligde üst üste ikinci kez sahadan eli boş ayrıldı. Geride kalan 10 haftada 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan sarı-lacivertliler, toplayabildiği 16 puanla zirve yarışında oldukça geride kaldı.

KEREM AKTÜRKOĞLU AYRILIĞIN EŞİĞİNDE: KADRO DIŞI BIRAKILABİLİR!

Göztepe karşılaşmasında tribünlerin hedefindeki 1 numaralı isim olan Kerem Aktürkoğlu için de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli formayla sergilediği performansla tepki çeken 28 yaşındaki milli oyuncunun, yönetimin gündemindeki sert tedbirler ve kadro dışı bırakılacak isimler listesinde üst sıralarda yer aldığı iddia ediliyor.

Fenerbahçe ile 2029 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan yetenekli kanat oyuncusunun devre arasında takımdan gönderilip gönderilmeyeceğine ya da kadro dışı kararının uygulanıp uygulanmayacağına yeni teknik direktör karar verecek.

Öte yandan Suudi Arabistan kulüplerinin Kerem Aktürkoğlu'nun durumunu yakından takip ettiği ve ayrılık ihtimaline karşı pusuda beklediği öğrenildi.