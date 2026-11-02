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Spor
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 15:48
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 15:50

Fenerbahçe'de sular durulmuyor: Göztepe yenilgisi sonrası yıldız isme kadro dışı iddiası!

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında evinde Göztepe’ye 2-1 mağlup olarak zirve yarışında ağır bir yara alan Fenerbahçe’de sular durulmuyor. Üst üste gelen puan kayıpları ve sergilenen silik futbolun ardından harekete geçen sarı-lacivertli yönetim, yıldız isim için kadro dışı bırakma kararını gözden geçirdiği iddia edildi. İşte detaylar...

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Editor
 Serhat Yıldız
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Fenerbahçe'de sular durulmuyor: Göztepe yenilgisi sonrası yıldız isme kadro dışı iddiası!
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 15:48
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 15:50

Lider ’ın 9 puan gerisine düşerek taraftarını hayal kırıklığına uğratan ’de yönetim, kötü gidişata dur demek için sert önlemleri masaya yatırdı. 

Fenerbahçe'de sular durulmuyor: Göztepe yenilgisi sonrası yıldız isme kadro dışı iddiası!

Karşılaşmanın hemen ardından toplanan kurmayların, takımdaki disiplinsizliklerin önüne geçmek amacıyla kadro dışı bırakma seçeneği de dahil olmak üzere bir dizi yaptırımı değerlendirdiği iddia edildi.

Fenerbahçe'de sular durulmuyor: Göztepe yenilgisi sonrası yıldız isme kadro dışı iddiası!

SKOR ÜSTÜNLÜĞÜ KORUMAKTA ZORLANIYORLAR

Sarı-lacivertli ekibin bu sezonki en büyük zaafı ise öne geçtiği mücadeleleri tamamlayamaması oldu. Sahasında karşısında 45+1. dakikada Matteo Guendouzi’nin golüyle soyunma odasına 1-0 önde giren Fenerbahçe; ikinci yarıda oyunu kendi yarı alanında kabul edince 76. dakikada Armstrong ve 78. dakikada Henrique’nin gollerine engel olamadı.

Fenerbahçe'de sular durulmuyor: Göztepe yenilgisi sonrası yıldız isme kadro dışı iddiası!

Bu sezon öne geçtiği Gençlerbirliği, Beşiktaş ve Göztepe karşılaşmalarından 2-1’lik mağlubiyetlerle ayrılan sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde de 2-0 öne geçtiği mücadelesinde skor üstünlüğünü koruyamayarak 2-2 berabere kalmıştı.

Fenerbahçe'de sular durulmuyor: Göztepe yenilgisi sonrası yıldız isme kadro dışı iddiası!

LİDERİN 9 PUAN GERİSİNDE KALDI

Geçtiğimiz hafta derbide Galatasaray’a 2-1 yenilen Fenerbahçe, Göztepe mağlubiyetiyle birlikte ligde üst üste ikinci kez sahadan eli boş ayrıldı. Geride kalan 10 haftada 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan sarı-lacivertliler, toplayabildiği 16 puanla zirve yarışında oldukça geride kaldı.

Fenerbahçe'de sular durulmuyor: Göztepe yenilgisi sonrası yıldız isme kadro dışı iddiası!

KEREM AKTÜRKOĞLU AYRILIĞIN EŞİĞİNDE: KADRO DIŞI BIRAKILABİLİR!

Göztepe karşılaşmasında tribünlerin hedefindeki 1 numaralı isim olan için de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli formayla sergilediği performansla tepki çeken 28 yaşındaki milli oyuncunun, yönetimin gündemindeki sert tedbirler ve kadro dışı bırakılacak isimler listesinde üst sıralarda yer aldığı iddia ediliyor.

Fenerbahçe'de sular durulmuyor: Göztepe yenilgisi sonrası yıldız isme kadro dışı iddiası!

Fenerbahçe ile 2029 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan yetenekli kanat oyuncusunun devre arasında takımdan gönderilip gönderilmeyeceğine ya da kadro dışı kararının uygulanıp uygulanmayacağına yeni teknik direktör karar verecek. 

Fenerbahçe'de sular durulmuyor: Göztepe yenilgisi sonrası yıldız isme kadro dışı iddiası!

Öte yandan Suudi Arabistan kulüplerinin Kerem Aktürkoğlu'nun durumunu yakından takip ettiği ve ayrılık ihtimaline karşı pusuda beklediği öğrenildi.

Fenerbahçe'de sular durulmuyor: Göztepe yenilgisi sonrası yıldız isme kadro dışı iddiası!
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#galatasaray
#kerem aktürkoğlu
#fenerbahçe
#göztepe
#Futbol
#Slavia Prag
#Spor
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