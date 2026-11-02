Fenerbahçe'de bitmeyen döngü! İsmail Kartal'ın ardından yine aynı senaryo

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe karşısında alınan mağlubiyet, Fenerbahçe'de yeni bir dönemin kapısını araladı. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal'ın görevinden ayrılmasının ardından gözler yönetimin vereceği karara çevrildi. Milli takım arasına kadar takımın başında teknik sorumlu Dirk Kuyt'ın bulunacağını açıklayan Fenerbahçe yönetiminin, yeni teknik direktör konusunda önemli mesafe katettiği öne sürüldü.

Sarı-lacivertlilerin Portekizli teknik adam Sergio Conceiçao ile prensip anlaşmasına vardığı ve deneyimli çalıştırıcının kısa süre içerisinde İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeye imza atmasının beklendiği iddia edildi. Bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe'nin geçmiş yıllardaki teknik direktör değişiklikleri yeniden gündeme geldi. Özellikle İsmail Kartal'ın ayrılıklarının ardından yapılan tercihler, sarı-lacivertli kulüpte yıllardır tekrarlanan ilginç bir döngüyü ortaya koydu.

İSMAİL KARTAL'IN İLK AYRILIĞINDA VITOR PEREIRA GELDİ

Fenerbahçe'de söz konusu döngünün başlangıcı 2014-2015 sezonuna dayanıyor. Sarı-lacivertli takımın başına geçen İsmail Kartal, teknik direktörlük kariyerindeki ilk Fenerbahçe dönemine Süper Kupa şampiyonluğuyla başladı. Ancak ligde şampiyonluk hedefine ulaşılamadı ve Fenerbahçe sezonu ikinci sırada tamamladı.

Sezon sonunda Kartal ile yollar ayrılırken yönetim, teknik direktörlük görevine Portekizli Vitor Pereira'yı getirdi. 2015-2016 sezonunda Fenerbahçe'nin başına geçen Pereira, sarı-lacivertli ekipte bir sezon görev yaptıktan sonra kulüpten ayrıldı. Böylece İsmail Kartal'ın ardından Portekizli teknik direktör tercih edilmesinin ilk örneği yaşandı.

İKİNCİ AYRILIKTA ADRES JORGE JESUS OLDU

Aradan geçen beş sezonun ardından Vitor Pereira, 2021 yılında yeniden Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğüne getirildi. Ancak Portekizli çalıştırıcının ikinci dönemi de uzun sürmedi. 20 Aralık 2021 tarihinde Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe yönetimi, takımın başına bir kez daha İsmail Kartal'ı getirdi.

2021-2022 sezonunun kalan bölümünde görev yapan Kartal, sezonun tamamlanmasının ardından 30 Haziran 2022'de sarı-lacivertli kulübe veda etti. Fenerbahçe yönetimi bu ayrılığın ardından yine Portekiz futboluna yöneldi. Dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus ile anlaşmaya varan sarı-lacivertliler, 1 Temmuz 2022 tarihinde yeni dönemini başlattı.

Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, sezonu Türkiye Kupası şampiyonluğuyla tamamladı. Portekizli teknik adamın sarı-lacivertli kulüpteki macerası ise 30 Haziran 2023 tarihinde sona erdi. Jesus'un ayrılmasının ardından yönetim, 2023-2024 sezonu öncesinde yeniden İsmail Kartal'a görev verdi.

99 PUANLIK SEZONUN ARDINDAN MOURINHO DÖNEMİ

Fenerbahçe, 2023-2024 sezonunda İsmail Kartal yönetiminde şampiyonluk mücadelesini son haftaya kadar sürdürdü. Sarı-lacivertliler, ligi 99 puanla ikinci sırada tamamlamasına rağmen şampiyonluk hedefine ulaşamadı. Sezon sonunda ise İsmail Kartal ile bir kez daha yollar ayrıldı. 2024 yazında gerçekleştirilen başkanlık seçimi öncesinde teknik direktör konusu kulübün en önemli gündem maddelerinden biri haline geldi.

Dönemin başkanı Ali Koç ile başkan adayı Aziz Yıldırım, dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile anlaşma sağlandığı yönünde açıklamalarda bulundu. Seçimi Ali Koç'un kazanmasının ardından Fenerbahçe'de Jose Mourinho dönemi başladı. Portekizli çalıştırıcı, 1 Temmuz 2024 itibarıyla sarı-lacivertli takımın başına geçti. Mourinho yönetiminde de Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, takip eden sezonun başında teknik direktörlük görevini Domenico Tedesco'ya emanet etti. Böylece İsmail Kartal'ın üçüncü ayrılığının ardından da takımın başına Portekizli bir teknik adam getirilmiş oldu.

2026-2027 SEZONUNDA KARTAL YENİDEN GÖREVE GELDİ

2026-2027 sezonuna girilirken Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğu bir kez daha İsmail Kartal'a emanet edildi. Başkan Aziz Yıldırım yönetimindeki sarı-lacivertli kulüp, yeni sezon öncesinde deneyimli teknik adamla anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe, Kartal yönetiminde sezona önemli bir başarıyla başladı. Sarı-lacivertliler, 18 yıllık UEFA Şampiyonlar Ligi hasretine son vererek Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonunda mücadele etme hakkı kazandı. Ancak sezonun ilerleyen bölümünde işler beklendiği gibi gitmedi. Trendyol Süper Lig'de alınan olumsuz sonuçlar ve Şampiyonlar Ligi'nde sergilenen performans, İsmail Kartal üzerindeki baskıyı artırdı. Son olarak ligin 10. haftasında Göztepe karşısında yaşanan mağlubiyetin ardından deneyimli teknik adam istifa ederek Fenerbahçe'deki dördüncü dönemini noktaladı.

FENERBAHÇE'DE SIRA SERGIO CONCEIÇAO'DA

İsmail Kartal'ın ayrılığının ardından yeni teknik direktör arayışlarına başlayan Fenerbahçe yönetiminin, Portekizli Sergio Conceiçao ile prensip anlaşmasına vardığı ileri sürüldü. Deneyimli çalıştırıcının kısa süre içerisinde İstanbul'a gelerek sarı-lacivertli kulüple resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin milli araya kadar Dirk Kuyt yönetiminde yoluna devam edeceği belirtilirken Conceiçao'nun göreve başlaması halinde kulüp tarihinde dikkat çekici bir tesadüf daha yaşanacak. Daha önce İsmail Kartal'ın ayrılıklarının ardından Vitor Pereira, Jorge Jesus ve Jose Mourinho'yu göreve getiren sarı-lacivertliler, bu kez de Sergio Conceiçao ile aynı geleneği sürdürecek.

İSMAİL KARTAL SONRASI DEĞİŞMEYEN TERCİH

Fenerbahçe'de son 11 yıllık süreçte İsmail Kartal'ın ardından tercih edilen teknik direktörlerin Portekizli olması dikkat çekiyor. 2015 yılında Vitor Pereira ile başlayan süreç, 2022'de Jorge Jesus ve 2024'te Jose Mourinho ile devam etti. 2026 yılında ise Sergio Conceiçao'nun göreve gelmesi bekleniyor.

Sarı-lacivertlilerin Conceiçao ile resmi sözleşme imzalaması durumunda, İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'deki dört ayrı döneminin tamamı Portekizli bir teknik direktörün göreve gelmesiyle sonuçlanmış olacak. Fenerbahçe'de yıllardır tekrarlanan bu teknik direktör döngüsünün yeni halkasının Sergio Conceiçao olup olmayacağı, önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.