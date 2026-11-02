Arda Güler asist yaptı, rekor kırdı! Dikkat çeken Fenerbahçe detayı

La Liga'da heyecan hız kesmeden devam ederken, 11. hafta mücadelesinde Real Madrid deplasmanda Racing Santander ile karşı karşıya geldi. Eflatun-beyazlı ekip, sahadan Kylian Mbappe, Jude Bellingham ve Yan Diomande’nin kaydettiği gollerle 3-0'lık net bir galibiyetle ayrıldı.

1 ASİST YAPTI

Karşılaşmaya damga vuran isimlerden biri olan milli gururumuz Arda Güler, Jude Bellingham’ın attığı golde yaptığı şık asistle skora doğrudan katkı sağladı. Sahadaki zekası ve oyuna akıl katmasıyla teknik heyet ile taraftarların takdirini topladı.

REAL MADRİD FORMASIYLA 125. MAÇ!

Bu mücadele, genç yıldızın kariyerinde ayrı bir öneme de sahip oldu. Arda Güler, Real Madrid formasıyla tüm kulvarlardaki 125. resmi maçına çıktı. Eflatun-beyazlıların formasıyla istikrarlı grafiğini sürdüren milli futbolcu, bu süreçte rakip fileleri 21 kez havalandırırken, 31 de asist üreterek toplamda 52 gole doğrudan etki etmeyi başardı.

FENERBAHÇE'YE YİNE KAZANDIRDI

Milli oyuncunun 125. maç barajını aşmasıyla birlikte, transfer sözleşmesindeki özel maddeler de devreye girdi. Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe'nin kasasına 2 milyon euro tutarında bonus daha eklendi. Sarı-lacivertli kulübün, Arda Güler'in Real Madrid'e transferinden bu yana elde ettiği toplam gelir böylece 30 milyon euro seviyesine ulaştı.