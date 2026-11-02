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Spor
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 10:20
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 10:20

Arda Güler asist yaptı, rekor kırdı! Dikkat çeken Fenerbahçe detayı

Real Madrid formasıyla inanılmaz performans sergileyen Arda Güler, hem İspanya'da hem de Türkiye'de gündem olmaya devam ediyor. Milli futbolcunun son maçta kaydettiği kritik asist, eski kulübü Fenerbahçe'ye de dev bir kazanç sağladı. İşte detaylar...

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Editor
 Serhat Yıldız
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Arda Güler asist yaptı, rekor kırdı! Dikkat çeken Fenerbahçe detayı
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 10:20
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 10:20

'da heyecan hız kesmeden devam ederken, 11. hafta mücadelesinde deplasmanda Racing Santander ile karşı karşıya geldi. Eflatun-beyazlı ekip, sahadan , Jude Bellingham ve Yan Diomande’nin kaydettiği gollerle 3-0'lık net bir galibiyetle ayrıldı.

Arda Güler asist yaptı, rekor kırdı! Dikkat çeken Fenerbahçe detayı

1 ASİST YAPTI

Karşılaşmaya damga vuran isimlerden biri olan milli gururumuz , Jude Bellingham’ın attığı golde yaptığı şık asistle skora doğrudan katkı sağladı. Sahadaki zekası ve oyuna akıl katmasıyla teknik heyet ile taraftarların takdirini topladı.

Arda Güler asist yaptı, rekor kırdı! Dikkat çeken Fenerbahçe detayı

REAL MADRİD FORMASIYLA 125. MAÇ!

Bu mücadele, genç yıldızın kariyerinde ayrı bir öneme de sahip oldu. Arda Güler, Real Madrid formasıyla tüm kulvarlardaki 125. resmi maçına çıktı. Eflatun-beyazlıların formasıyla istikrarlı grafiğini sürdüren milli futbolcu, bu süreçte rakip fileleri 21 kez havalandırırken, 31 de asist üreterek toplamda 52 gole doğrudan etki etmeyi başardı.

Arda Güler asist yaptı, rekor kırdı! Dikkat çeken Fenerbahçe detayı

FENERBAHÇE'YE YİNE KAZANDIRDI

Milli oyuncunun 125. maç barajını aşmasıyla birlikte, transfer sözleşmesindeki özel maddeler de devreye girdi. Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe'nin kasasına 2 milyon euro tutarında bonus daha eklendi. Sarı-lacivertli kulübün, Arda Güler'in Real Madrid'e transferinden bu yana elde ettiği toplam gelir böylece 30 milyon euro seviyesine ulaştı.

Arda Güler asist yaptı, rekor kırdı! Dikkat çeken Fenerbahçe detayı
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ETİKETLER
#arda güler
#real madrid
#Futbol
#kylian mbappe
#la liga
#Racing Santander
#Spor
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