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Spor
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 09:16
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 09:31

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör için oylama yapıldı: Birine 8, diğerine 5 oy!

Sarı-lacivertli yönetimin dün gerçekleştirdiği toplantıda teknik direktör konusunda sıcak gelişmeler yaşandı. İsmail Kartal sonrası arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe'de iki isim ön plana çıkarken, yapılan oylamanın detayları netleşti. İşte detaylar...

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Editor
 Serhat Yıldız
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Fenerbahçe'de yeni teknik direktör için oylama yapıldı: Birine 8, diğerine 5 oy!
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 09:16
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 09:31

Göztepe karşısında alınan mağlubiyetin ardından yeni teknik direktör sürecini hızlandıran Yönetim Kurulu, dün kulüp binasında kritik bir toplantı gerçekleştirdi. 'ın yer almadığı zirvede gündem maddesi tamamen yeni hoca adayı oldu.

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör için oylama yapıldı: Birine 8, diğerine 5 oy!

YÖNETİMDE İKİ İSİM ÖNE ÇIKTI

Masadaki muhtemel adayların kapsamlı bir şekilde değerlendirildiği görüşmede, iki teknik adam üzerinde yoğunlaşıldı. Yönetim kurulunun ağırlıklı olarak üzerinde durduğu isimler Türk futbolunun deneyimli figürü ve Portekizli çalıştırıcı Sergio Conceição oldu.

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör için oylama yapıldı: Birine 8, diğerine 5 oy!

KİM KAÇ OY ALDI? 

'un haberine göre; yönetim kurulunda yapılan görüş alışverişinin ardından oylamaya geçildi. Toplantıda bulunan yöneticilerin 8'i tercihini Aykut Kocaman'dan yana kullanırken, 5 yönetici ise oyunu Sergio Conceição için verdi.

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör için oylama yapıldı: Birine 8, diğerine 5 oy!

NİHAİ KARAR BUGÜN ÇIKACAK

Aykut Kocaman isminin bir adım önde çıktığı oylama sonrasında gözler bugüne çevrildi. Aziz Yıldırım'ın da katılım göstereceği bugünkü toplantının ardından sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörünü resmen açıklaması ve nihai kararın kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör için oylama yapıldı: Birine 8, diğerine 5 oy!
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ETİKETLER
#fenerbahçe
#Aziz Yıldırım
#Futbol
#aykut kocaman
#A Spor
#Sérgio Conceição
#Spor
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