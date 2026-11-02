Fenerbahçe'de yeni teknik direktör için oylama yapıldı: Birine 8, diğerine 5 oy!

Göztepe karşısında alınan mağlubiyetin ardından yeni teknik direktör sürecini hızlandıran Fenerbahçe Yönetim Kurulu, dün kulüp binasında kritik bir toplantı gerçekleştirdi. Aziz Yıldırım'ın yer almadığı zirvede gündem maddesi tamamen yeni hoca adayı oldu.

YÖNETİMDE İKİ İSİM ÖNE ÇIKTI

Masadaki muhtemel adayların kapsamlı bir şekilde değerlendirildiği görüşmede, iki teknik adam üzerinde yoğunlaşıldı. Yönetim kurulunun ağırlıklı olarak üzerinde durduğu isimler Türk futbolunun deneyimli figürü Aykut Kocaman ve Portekizli çalıştırıcı Sergio Conceição oldu.

KİM KAÇ OY ALDI?

A Spor'un haberine göre; yönetim kurulunda yapılan görüş alışverişinin ardından oylamaya geçildi. Toplantıda bulunan yöneticilerin 8'i tercihini Aykut Kocaman'dan yana kullanırken, 5 yönetici ise oyunu Sergio Conceição için verdi.

NİHAİ KARAR BUGÜN ÇIKACAK

Aykut Kocaman isminin bir adım önde çıktığı oylama sonrasında gözler bugüne çevrildi. Aziz Yıldırım'ın da katılım göstereceği bugünkü toplantının ardından sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörünü resmen açıklaması ve nihai kararın kamuoyuna duyurulması bekleniyor.