Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yıldız ismin menajeri İstanbul'a geliyor

Devre arası transfer dönemine kısa bir süre kala Fenerbahçe’de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sezonun kalan bölümünde şampiyonluk yarışını göğüslemek ve alternatifli bir kadro derinliği oluşturmak isteyen sarı-lacivertli kurmaylar, kapsamlı bir değişim planı üzerinde yoğunlaştı.

Yönetimin ana hedefi, takıma katılacak yeni isimlere yer açmak ve performansıyla beklentilerin altında kalan ya da kadro planlamasında düşünülmeyen oyuncularla yolları ayırmak. Yapılacak bu revizyondan yalnızca tecrübeli futbolcuların değil, genç isimlerin de etkilenmesi bekleniyor.

MENAJERİ İSTANBUL'A GELİYOR

Sarı-lacivertli ekipte geleceği en çok merak edilen isimlerin başında ise Malili genç futbolcu Dorgeles Nene geliyor. Takımdaki akıbeti henüz netlik kazanmayan genç oyuncunun temsilcisinin, önümüzdeki günlerde İstanbul’a çıkarma yapacağı öğrenildi.

İstanbul'da gerçekleşecek kritik zirvede, Fenerbahçe yönetimi ile Nene’nin menajeri masaya oturacak. Görüşmede Malili futbolcunun takımdaki geleceği, olası transfer seçenekleri ve vedanın şartları detaylıca ele alınacak.

Yapılacak bu temasların ardından genç yeteneğin Fenerbahçe’deki kariyerine dair nihai kararın verilmesi bekleniyor.