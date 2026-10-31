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Spor
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
31.10.2026
saat ikonu 13:32
|
GÜNCELLEME:
31.10.2026
saat ikonu 13:34

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yıldız ismin menajeri İstanbul'a geliyor

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe'de yaprak dökümü başlıyor. Süper Lig'in ikinci yarısı öncesinde daha dinamik ve geniş bir kadro alternatifi oluşturmak isteyen sarı-lacivertli yönetim, biletini keseceği isimleri belirlemeye başladı. Beklentilerin altında kalan ve teknik heyetin planları arasında yer almayan isimlerle vedalaşmaya hazırlanan Kanarya'da sürpriz bir ayrılık iddiası gündeme geldi. İşte detaylar...

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Editor
 Serhat Yıldız
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Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yıldız ismin menajeri İstanbul'a geliyor
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
31.10.2026
saat ikonu 13:32
|
GÜNCELLEME:
31.10.2026
saat ikonu 13:34

Devre arası dönemine kısa bir süre kala ’de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sezonun kalan bölümünde şampiyonluk yarışını göğüslemek ve alternatifli bir kadro derinliği oluşturmak isteyen sarı-lacivertli kurmaylar, kapsamlı bir değişim planı üzerinde yoğunlaştı.

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yıldız ismin menajeri İstanbul'a geliyor

Yönetimin ana hedefi, takıma katılacak yeni isimlere yer açmak ve performansıyla beklentilerin altında kalan ya da kadro planlamasında düşünülmeyen oyuncularla yolları ayırmak. Yapılacak bu revizyondan yalnızca tecrübeli futbolcuların değil, genç isimlerin de etkilenmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yıldız ismin menajeri İstanbul'a geliyor

MENAJERİ İSTANBUL'A GELİYOR

Sarı-lacivertli ekipte geleceği en çok merak edilen isimlerin başında ise Malili genç geliyor. Takımdaki akıbeti henüz netlik kazanmayan genç oyuncunun temsilcisinin, önümüzdeki günlerde ’a çıkarma yapacağı öğrenildi.

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yıldız ismin menajeri İstanbul'a geliyor

İstanbul'da gerçekleşecek kritik zirvede, Fenerbahçe yönetimi ile Nene’nin menajeri masaya oturacak. Görüşmede Malili futbolcunun takımdaki geleceği, olası transfer seçenekleri ve vedanın şartları detaylıca ele alınacak. 

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yıldız ismin menajeri İstanbul'a geliyor

Yapılacak bu temasların ardından genç yeteneğin Fenerbahçe’deki kariyerine dair nihai kararın verilmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yıldız ismin menajeri İstanbul'a geliyor
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#İstanbul
#futbolcu
#fenerbahçe
#transfer
#Futbol
#Dorgeles Nene
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