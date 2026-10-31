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Spor
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
31.10.2026
saat ikonu 10:05
|
GÜNCELLEME:
31.10.2026
saat ikonu 10:07

Fenerbahçe yeni forvetini buldu! Transfer için resmi açıklama geldi

Şampiyonluk yarışında zirve takibini sürdüren Fenerbahçe, ara transfer dönemi için gözünü Trendyol 1. Lig’e dikti. Sarı-lacivertlilerin, Bursaspor formasıyla sezona damga vuran Kelechi Iheanacho'yu kadrosuna katmak için harekete geçtiği öne sürüldü. Yeşil-beyazlı cepheden transfer iddialarına cevap gecikmedi. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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Fenerbahçe yeni forvetini buldu! Transfer için resmi açıklama geldi
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
31.10.2026
saat ikonu 10:05
|
GÜNCELLEME:
31.10.2026
saat ikonu 10:07

’de şampiyonluk parolasıyla yoluna devam eden ve zirve yarışındaki kritik mücadelesine Dirk Kuyt yönetiminde hazırlanan 'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. 

Fenerbahçe yeni forvetini buldu! Transfer için resmi açıklama geldi

Kadrosunu devre arasında güçlendirmeyi hedefleyen sarı-lacivertli kurmaylar, hücum hattı için sürpriz bir ismi gündemine aldı.

FENERBAHÇE'DE YABANCI KONTENJANI PLANI

Sarı-lacivertli yönetimin, yeşil-sahalarda sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Kelechi Iheanacho transferi için temaslara başladığı iddia edildi. Kadroda yer açmak adına devre arasında bir yabancı oyuncuyla yolları ayırmayı planlayan Fenerbahçe, bu ayrılığın gerçekleşmesi durumunda Nijeryalı golcü için resmi hamlesini yapacak.

Fenerbahçe yeni forvetini buldu! Transfer için resmi açıklama geldi

12 MAÇTA 19 GOLE DOĞRUDAN KATKI!

Sezon başında İskoç ekibi Celtic’ten bedelsiz olarak Bursaspor kadrosuna katılan 30 yaşındaki santrfor, sergilediği istatistiklerle adeta parmak ısırtıyor. Yeşil-beyazlı ekiple çıktığı 12 karşılaşmada 16 kez fileleri havalandıran Iheanacho, 3 de asist yaparak toplamda 19 gole doğrudan katkı sağladı. 

Fenerbahçe yeni forvetini buldu! Transfer için resmi açıklama geldi

Bursaspor ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli oyuncu, kariyerinde daha önce Manchester City, Leicester City ve Sevilla gibi dev kulüplerin de formasını giydi. Nijerya Milli Takımı'nda da 49 maçta 15 golü bulunuyor.

Fenerbahçe yeni forvetini buldu! Transfer için resmi açıklama geldi

BURSASPOR BAŞKANI ENES ÇELİK'TEN TRANSFER AÇIKLAMASI

Iheanacho hakkındaki transfer iddiaları gündemi sarsarken Bursaspor Başkanı Enes Çelik'ten konuya ilişkin ilk açıklama geldi. Yıldız golcünün takımda kalmasını kendisinin de çok istediğini vurgulayan Çelik, kulüp menfaatlerinin her şeyin önünde geldiğine dikkat çekti.

Fenerbahçe yeni forvetini buldu! Transfer için resmi açıklama geldi

Taraftarın Iheanacho’nun ayrılığına sıcak bakmayacağının farkında olduklarını dile getiren Başkan Çelik, kulübün mali yapısı ve geleceği açısından astronomik bir teklif gelmesi halinde bu transfere tamamen kapıları kapatmayacaklarını ifade etti.

Fenerbahçe yeni forvetini buldu! Transfer için resmi açıklama geldi
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ETİKETLER
#fenerbahçe
#göztepe
#Futbol
#trendyol süper lig
#Enes Çelik
#Kelechi Iheanacho
#Spor
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