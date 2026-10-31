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Spor
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
31.10.2026
saat ikonu 09:46
|
GÜNCELLEME:
31.10.2026
saat ikonu 09:49

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oluyor! Aziz Yıldırım herkesi ters köşeye yatırdı: Toplantıda beklenmedik hamle

İsmail Kartal’ın ayrılığı sonrası teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe’de yönetim kurulu kritik bir toplantı gerçekleştirdi. Milli ara öncesinde takımın geçici olarak Dirk Kuyt’a emanet edilmesi kararlaştırılırken, Başkan Aziz Yıldırım’ın toplantıda izlediği strateji dikkat çekti. İşte detaylar...

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Editor
 Serhat Yıldız
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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oluyor! Aziz Yıldırım herkesi ters köşeye yatırdı: Toplantıda beklenmedik hamle
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
31.10.2026
saat ikonu 09:46
|
GÜNCELLEME:
31.10.2026
saat ikonu 09:49

Sarı-lacivertli kulüpte teknik direktör belirsizliği sürerken, yönetim kurulu dün kulüp binasında bir araya gelerek son durum değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oluyor! Aziz Yıldırım herkesi ters köşeye yatırdı: Toplantıda beklenmedik hamle

Görüşmelerin ana gündem maddesi, takımı şampiyonluk hedefine ulaştıracak yeni teknik patronun kim olacağıydı. Toplantıdan çıkan ilk somut karar, milli maçlar nedeniyle lige verilecek araya kadar takımı yardımcı antrenör Dirk Kuyt’ın çalıştırması yönünde oldu.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oluyor! Aziz Yıldırım herkesi ters köşeye yatırdı: Toplantıda beklenmedik hamle

GÖRÜŞME RAPORLARI MASAYA YATIRILDI

Kritik zirvede, teknik direktör adaylarıyla yürütülen temaslar ve müzakereler detaylıca ele alındı. ve ikilisinin, bugüne kadar görüşülen isimler, anlaşma ihtimalleri ve adayların sarı-lacivertli kulübün teklifine yaklaşımları hakkında yönetim kuruluna kapsamlı bir sunum yaptığı öğrenildi. Sunumun ardından yöneticiler de listelerdeki adaylara dair fikirlerini tek tek paylaştı.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oluyor! Aziz Yıldırım herkesi ters köşeye yatırdı: Toplantıda beklenmedik hamle

AZİZ YILDIRIM SESSİZLİĞİNİ KORUMAYI SEÇTİ

Toplantının en dikkat çeken detayı ise Başkan ’ın tutumu oldu. Herkesin görüşünü tek tek dinleyen Yıldırım’ın, herhangi bir teknik direktör ismi telaffuz etmediği ve kendi fikrini açık etmeyerek dinlemede kalmayı tercih ettiği belirtildi. Tüm görüşleri süzgeçten geçirdikten sonra nihai kararını verecek olan sarı-lacivertli kulübün lideri, belirleyeceği ismin bitirilmesi için kurmaylarını yetkilendirecek.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oluyor! Aziz Yıldırım herkesi ters köşeye yatırdı: Toplantıda beklenmedik hamle

AYKUT KOCAMAN HAMLESİ BEKLENİYOR

Camiaya kısa vadede başarı ve sezon sonunda şampiyonluk sözü veren Aziz Yıldırım’ın, bu kritik virajda risk almayacağı konuşuluyor. Kulislerde öne çıkan iddialara göre Yıldırım’ın, camiayı ve takımı yakından tanıyan isminde karar kılması ve tecrübeli teknik adam için kısa süre içinde resmi adımları atması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oluyor! Aziz Yıldırım herkesi ters köşeye yatırdı: Toplantıda beklenmedik hamle
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ETİKETLER
#Aziz Yıldırım
#Futbol
#aykut kocaman
#Dirk Kuyt
#Oğuz Çetin
#Cihan Kamer
#Spor
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