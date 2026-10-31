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Spor
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
31.10.2026
saat ikonu 09:26
|
GÜNCELLEME:
31.10.2026
saat ikonu 09:29

Fenerbahçe'de ayrılık kararı çıktı! Talipleri sıraya girdi: Yeni adresi belli oluyor

Sezon başında büyük umutlarla kadroya katılan dünya yıldızı için flaş bir ayrılık kararı alındı. Beklentilerin çok uzağında kalan tecrübeli golcü için dünya kulüpleri devreye girerken, ara transfer döneminde yer yerinden oynayacak. İşte detaylar...

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Editor
 Serhat Yıldız
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Fenerbahçe'de ayrılık kararı çıktı! Talipleri sıraya girdi: Yeni adresi belli oluyor
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
31.10.2026
saat ikonu 09:26
|
GÜNCELLEME:
31.10.2026
saat ikonu 09:29

’nin yaz transfer döneminde ’den kadrosuna katarak büyük bir ses getirdiği macerası kısa sürebilir. 

Fenerbahçe'de ayrılık kararı çıktı! Talipleri sıraya girdi: Yeni adresi belli oluyor

Sarı-lacivertli formayla çıktığı karşılaşmalarda sergilediği performansla camiada ve taraftarlarda hayal kırıklığı yaratan 33 yaşındaki futbolcuyla ilgili yönetimin nihai kararı aldığı iddia edildi.

Fenerbahçe'de ayrılık kararı çıktı! Talipleri sıraya girdi: Yeni adresi belli oluyor

DEVRE ARASINDA YOLLAR AYRILIYOR

Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen ancak sarı-lacivertli formayı terlettiği 13 resmi maçta yalnızca 1 gol ve 1 asistlik katkı verebilen Belçikalı santrforla devre arasında vedalaşılması planlanıyor. Yönetim şimdiden tecrübeli golcünün yerini dolduracak alternatifler üzerinde çalışmalara başlarken, Fransız basını ve dış kaynaklı haberlere göre yıldız oyuncunun piyasası oldukça hareketli.

Fenerbahçe'de ayrılık kararı çıktı! Talipleri sıraya girdi: Yeni adresi belli oluyor

ÜÇ DEV KULÜP SIRAYA GİRDİ

Yüksek maaşı ve güncel performansı nedeniyle Avrupa kulüplerinin mesafeli yaklaştığı Lukaku için MLS ekipleri devreye girdi. Edinilen bilgilere göre; New York City ile Atalanta United, tecrübeli golcüyü kadrosuna katmak için ocak ayında Fenerbahçe’nin kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'de ayrılık kararı çıktı! Talipleri sıraya girdi: Yeni adresi belli oluyor

Öte yandan, Fransız basınından yansıyan son detaylara göre Ligue 1 temsilcisi Monaco da Belçikalı golcünün durumunu yakından takip eden kulüpler arasında yer alıyor. Adı geçtiğimiz günlerde eski kulübü Anderlecht ile de anılan deneyimli oyuncunun, yüksek maaş talebi sebebiyle Belçika ekibinin transferden vazgeçtiği ifade edildi.

NAPOLİ SPORTİF DİREKTÖRÜ MANNA'DAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Romelu Lukaku'nun eski kulübü Napoli’nin sportif direktörü Giovanni Manna, İtalyan basınına yaptığı açıklamada transfer sürecine dair çarpıcı ifadeler kullandı. Manna, "Lukaku’yu transfer ettiğimizde 3 yıllık sözleşme imzaladık ancak işler beklediğimiz gibi gitmedi. Hojlund’a yatırım yaptık fakat Lukaku’nun maaşını ödemek zorundaydık. Ancak bu piyasada sorunu satın alacak birini bulduk ve biz çok şanslıydık. Kendisine kariyerinde en iyisini diliyorum" sözleriyle dikkat çekti.

Fenerbahçe'de ayrılık kararı çıktı! Talipleri sıraya girdi: Yeni adresi belli oluyor

LUKAKU'NUN FENERBAHÇE KARNESİ

  • Oynadığı Maç: 13
  • Gol / Asist: 1 gol, 1 asist
  • Piyasa Değeri: 6 milyon Euro
  • Sözleşme Durumu: Sezon sonunda sona eriyor (Sözleşmede +1 yıl opsiyon bulunuyor)
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ETİKETLER
#fenerbahçe
#Futbol
#Napoli
#romelu lukaku
#New York City
#Atalanta United
#Spor
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