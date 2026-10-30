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Spor
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 15:19
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 15:21

Fenerbahçe Tarfin’den NBA bombası: Dwight Powell transferinde sona gelindi!

Sarı-lacivertliler, NBA'de uzun yıllar Dallas Mavericks forması giyen tecrübeli Kanadalı pivot Dwight Powell transferini bitirmeye hazırlanıyor. EuroLeague ve Süper Lig hedefleri doğrultusunda kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe Tarfin, dev isimle 1 yıllık anlaşma sağlamak üzere. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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Fenerbahçe Tarfin’den NBA bombası: Dwight Powell transferinde sona gelindi!
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 15:19
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 15:21

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını hızı kesmeden sürdüren , dünyasında ses getirecek dev bir hamleye imza atmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertli yönetim, pota altı rotasyonunu tecrübesi üst seviyede olan Kanadalı pivot Dwight Powell ile güçlendirmek için kolları sıvadı.

Fenerbahçe Tarfin’den NBA bombası: Dwight Powell transferinde sona gelindi!

BasketNews’in haberine göre; Fenerbahçe Tarfin, Avrupa’dan başka kulüplerin de radarında olan 35 yaşındaki tecrübeli uzunla yapılan görüşmelerde son aşamaya geldi.

1 YILLIK SÖZLEŞME MASADA

Pota altındaki fiziksel üstünlüğü ve bitiriciliğiyle tanınan Dwight Powell ile bir süredir iletişim halinde olan sarı-lacivertlilerin, oyuncuyu Türkiye’ye gelmeye ikna ettiği öğrenildi. Başka takımların da ciddi ilgi gösterdiği Kanadalı yıldızın kariyerine Fenerbahçe Tarfin çatısı altında devam etmeye sıcak baktığı ve tarafların 1 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardığı ifade ediliyor.

Fenerbahçe Tarfin’den NBA bombası: Dwight Powell transferinde sona gelindi!

NBA FİNALLERİ GÖRMÜŞ DEV TECRÜBE

Dünyanın en prestijli basketbol ligi NBA’de tam 13 sezon boyunca boy gösteren Dwight Powell, kariyerinin büyük bir bölümünü Dallas Mavericks’te geçirdi. Teksas ekibinin rotasyonundaki en güvenilir isimlerden biri haline gelen yetenekli pivot, yüksek enerjisi, savunmadaki sertliği ve pota altı etkinliğiyle öne çıktı. Powell, Dallas Mavericks’in 2024 yılında NBA Finalleri’ne yükseldiği unutulmaz kadroda da kritik bir rol üstlenmişti. Ekim ayında NBA kulüplerinin kadro daraltma hamlelerinin ardından serbest kalan tecrübeli oyuncu, Avrupa’ya adım atmaya gün sayıyor.

YÜKSEK ŞUT YÜZDESİ VE HÜCUM VERİMLİLİĞİ

Geçtiğimiz sezonda maç başına 14 dakika süre alan Powell; 3,3 sayı, 4,1 ribaund ve 1,1 asist ortalamalarıyla mücadele ederken saha içinden tutturduğu yüzde 64,4'lük isabet oranıyla dikkat çekti. NBA kariyeri boyunca toplam 768 maça çıkan Kanadalı yıldız, ortalama 17,5 dakikada 6,5 sayı, 4,2 ribaund ve 1 asist istatistikleri yakaladı. Dallas Mavericks tarihinin yüzde 60,6 ile saha içi isabet oranında en başarılı 4. oyuncusu konumunda bulunan Powell, özellikle 2018-2020 yılları arasında yüzde 70’in üzerine çıkan şut isabetiyle hücumdaki yüksek verimliliğini kanıtlamıştı.

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ETİKETLER
#NBA
#Basketbol
#Dallas Mavericks
#Fenerbahçe Tarfin
#Dwight Powell
#Basketnews
#Spor
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