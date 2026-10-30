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Spor
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 09:44
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 09:46

Fenerbahçe'nin yeni hocası kim olacak? Aziz Yıldırım'dan tam yetki: İlk hedef belli oldu, o isim rafa kalktı!

Sarı-lacivertlilerde yeni teknik direktör arayışları tüm hızıyla sürerken Başkan Aziz Yıldırım, Cihan Kamer ve Oğuz Çetin’e tam yetki verdi. Milli araya kadar yeni hocasını belirlemek isteyen yönetimde öncelik yabancı isimlerde. İşte sarı-lacivertli kulübün teknik direktör gündemine dair tüm ayrıntılar...

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Editor
 Serhat Yıldız
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Fenerbahçe'nin yeni hocası kim olacak? Aziz Yıldırım'dan tam yetki: İlk hedef belli oldu, o isim rafa kalktı!
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 09:44
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 09:46

'de taraftarların heyecanla beklediği yeni teknik direktör konusunda yönetim adımlarını oldukça temkinli atıyor. Karar sürecini aceleye getirmek istemeyen sarı-lacivertli kurmaylar, kulübün geleceğini doğrudan etkileyecek bu kritik tercihte ince eleyip sık dokuyor.

Fenerbahçe'nin yeni hocası kim olacak? Aziz Yıldırım'dan tam yetki: İlk hedef belli oldu, o isim rafa kalktı!

Başkan 'ın, teknik direktör arayışlarını yürütmek üzere yönetici Cihan Kamer ile direktörü Oğuz Çetin'i görevlendirdiği ve "Öncelikle yabancı teknik direktörlerle görüşün ve bu işi bitirelim" talimatını verdiği öğrenildi. Bugün yeniden bir araya gelecek olan sarı-lacivertli yönetimin, gündemdeki isimleri ve şu ana kadar yapılan temasları detaylıca masaya yatırması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin yeni hocası kim olacak? Aziz Yıldırım'dan tam yetki: İlk hedef belli oldu, o isim rafa kalktı!

YABANCI HOCA HEDEFİNDE İLK SIRA NAGELSMANN'IN

Sarı-lacivertlilerin yol haritasında en geç milli araya kadar yabancı bir teknik adamla el sıkışmak bulunuyor. Listenin en üst sırasında ise Almanya Milli Takımı'nın eski çalıştırıcısı yer alıyor. 

Fenerbahçe'nin yeni hocası kim olacak? Aziz Yıldırım'dan tam yetki: İlk hedef belli oldu, o isim rafa kalktı!

Hoffenheim, Leipzig ve Bayern Münih gibi dev kulüplerde görev yapan 39 yaşındaki başarılı çalıştırıcı, son olarak Panzerler ile Dünya Kupası'nda Paraguay'a penaltılarla elenerek son 16 turunu göremediği için görevinden ayrılmıştı. Ancak genç teknik adamın kariyerine İngiltere Premier Lig'de devam etme isteği, bu transferin önündeki en büyük engel olarak öne çıkıyor.

Fenerbahçe'nin yeni hocası kim olacak? Aziz Yıldırım'dan tam yetki: İlk hedef belli oldu, o isim rafa kalktı!

MONTELLA RAFTA, CONCEİÇAO MASADA

Daha önce de kulübün gündemine gelen seçeneği ise rafa kaldırıldı. İtalyan teknik adamın en az 3 yıllık sözleşme ısrarı nedeniyle bu ihtimalin zayıfladığı belirtiliyor.

Fenerbahçe'nin yeni hocası kim olacak? Aziz Yıldırım'dan tam yetki: İlk hedef belli oldu, o isim rafa kalktı!

Bir diğer güçlü yabancı aday ise Sergio Conceiçao. Son olarak Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad’ı çalıştıran ve Haziran ayından bu yana kulüpsüz olan 51 yaşındaki Portekizli teknik adamın dosyası bugün yönetimin önüne gelecek. Braga, Vitoria Guimaraes, Nantes, Porto ve Milan tecrübeleri bulunan Conceiçao önemli bir aday olsa da haziran ayında yapılacak kongre öncesi uzun süreli sözleşme talepleri süreci çıkmaza sokuyor.

Fenerbahçe'nin yeni hocası kim olacak? Aziz Yıldırım'dan tam yetki: İlk hedef belli oldu, o isim rafa kalktı!

YERLİ LİSTESİNDE AYKUT KOCAMAN ÖNE ÇIKIYOR

Yabancı hocaların uzun süreli mukavele istekleri karşısında yönetim, yerli alternatifleri de hazırda tutuyor. Yerli adaylar arasında öne çıkan isim ise . Yönetim içerisinde 61 yaşındaki tecrübeli teknik adamın dönmesini isteyen 4-5 yöneticinin bulunduğu kaydedildi.

Fenerbahçe'nin yeni hocası kim olacak? Aziz Yıldırım'dan tam yetki: İlk hedef belli oldu, o isim rafa kalktı!

Henüz Kocaman ile resmi bir temas kurulmazken, bu ihtimalin önündeki en büyük soru işareti ise tecrübeli hocanın sezon başında Oğuz Çetin ile yaşadığı gerilim. Kongre sürecinin ardından patlak veren bu olayın muhtemel bir anlaşmada belirleyici olması bekleniyor. Kocaman'ın görevi kabul etmesi durumunda Oğuz Çetin ile yolların ayrılmasını şart koşabileceği iddiası, yönetimin ilk etapta neden yabancı isimlere yöneldiğini açıklar nitelikte. Ancak haziran ayındaki kongreye kadar geçici bir ara formül gerekirse, Kocaman isminin ağırlığı artıyor.

AVCI, BELÖZOĞLU VE DİRK KUYT İHTİMALLERİ

Gündemdeki diğer yerli isimlerden Abdullah Avcı’nın Fenerbahçe’de görev almaya sıcak baktığı biliniyor; ancak Aziz Yıldırım ve kurmaylarının bu seçeneğe oldukça mesafeli durduğu aktarılıyor.

Fenerbahçe'nin yeni hocası kim olacak? Aziz Yıldırım'dan tam yetki: İlk hedef belli oldu, o isim rafa kalktı!

Öte yandan Kasımpaşa’da başarılı bir grafik çizen Emre Belözoğlu da seçenekler arasında. Sarı-lacivertli kulüpten henüz resmi bir hamle gelmese de genç teknik adamın olası bir teklife "evet" diyeceği belirtiliyor.

Fenerbahçe'nin yeni hocası kim olacak? Aziz Yıldırım'dan tam yetki: İlk hedef belli oldu, o isim rafa kalktı!

Masadaki son seçenek ise şu an takımı geçici olarak çalıştıran Dirk Kuyt. Sezon başından bu yana kulübün bünyesinde yer alan ve futbolcu grubunu yakından tanıyan Hollandalı çalıştırıcı, önündeki 3 maçta başarılı sonuçlar alması halinde haziran ayındaki kongreye kadar takımın başında kalabilir.

Fenerbahçe'nin yeni hocası kim olacak? Aziz Yıldırım'dan tam yetki: İlk hedef belli oldu, o isim rafa kalktı!
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#fenerbahçe
#Aziz Yıldırım
#Futbol
#vincenzo montella
#julian nagelsmann
#aykut kocaman
#Spor
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