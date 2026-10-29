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Spor
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 11:56
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 11:58

Emre Belözoğlu sessizliğini bozdu: Dikkat çeken Fenerbahçe açıklaması!

Fenerbahçe'de teknik direktörlük adayları arasında olduğu öne sürülen Emre Belözoğlu, hakkında çıkan iddialara cevap verdi. İşte detaylar...

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Editor
 Serhat Yıldız
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Emre Belözoğlu sessizliğini bozdu: Dikkat çeken Fenerbahçe açıklaması!
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 11:56
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 11:58

'de kısıtlı ama iddialı kadrolarla adından söz ettiren, an itibarıyla 'nın teknik direktörlük görevini yürüten Emre Belözoğlu'nun adı, son günlerde sarı-lacivertli kulüple anılıyor. 

Emre Belözoğlu sessizliğini bozdu: Dikkat çeken Fenerbahçe açıklaması!

Kulüpte yaşanan gelişmelerin ardından taraftarların ve spor kamuoyunun merakla takip ettiği bu iddia üzerine, başarılı çalıştırıcıdan ilk resmi açıklama geldi.

"BUGÜNDEN HERHANGİ BİR ŞEY SÖYLEMEM DOĞRU OLMAZ"

Bir spor programına konuk olan ve hakkında çıkan iddialarıyla ilgili konuşan Emre Belözoğlu, profesyonel duruşunu bozmayarak şu ifadeleri kullandı:

"Tamamen Çorluspor maçına odaklanmış durumdayım. Bugünden herhangi bir şey söylemem çok doğru olmaz."

Açıklamasında tamamen mevcut takımının başarısına ve önlerindeki müsabakalara konsantre olduğunu belirten genç teknik adam, transfer ve kulüp dedikodularından uzak durduğunun sinyallerini verdi.

Emre Belözoğlu sessizliğini bozdu: Dikkat çeken Fenerbahçe açıklaması!

GEÇMİŞTEKİ FENERBAHÇE PERFORMANSI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Futbolculuk kariyerinin ardından sarı-lacivertli camiada sportif direktörlük ve teknik sorumluluk üstlenen Emre Belözoğlu, 2020-2021 sezonunda Fenerbahçe'de geçici teknik direktörlük koltuğuna oturmuştu.

Emre Belözoğlu sessizliğini bozdu: Dikkat çeken Fenerbahçe açıklaması!

O dönem sarı-lacivertli ekiple ligde çıktığı 10 karşılaşmada; 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak oldukça başarılı bir grafik çizmiş ve 2.3 puan ortalaması yakalayarak taraftarların beğenisini kazanmıştı. Kasımpaşa'nın başında gösterdiği performansla da adından sıkça söz ettiren Belözoğlu'nun gelecekteki kariyer planlaması gündemindeki yerini koruyor.

Emre Belözoğlu sessizliğini bozdu: Dikkat çeken Fenerbahçe açıklaması!
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#Emre Belözoğlu
#fenerbahçe
#Futbol
#trendyol süper lig
#kasımpaşa
#Çorluspor
#Spor
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