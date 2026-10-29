Emre Belözoğlu sessizliğini bozdu: Dikkat çeken Fenerbahçe açıklaması!

Trendyol Süper Lig'de kısıtlı ama iddialı kadrolarla adından söz ettiren, an itibarıyla Kasımpaşa'nın teknik direktörlük görevini yürüten Emre Belözoğlu'nun adı, son günlerde sarı-lacivertli kulüple anılıyor.

Kulüpte yaşanan gelişmelerin ardından taraftarların ve spor kamuoyunun merakla takip ettiği bu iddia üzerine, başarılı çalıştırıcıdan ilk resmi açıklama geldi.

"BUGÜNDEN HERHANGİ BİR ŞEY SÖYLEMEM DOĞRU OLMAZ"

Bir spor programına konuk olan ve hakkında çıkan Fenerbahçe iddialarıyla ilgili konuşan Emre Belözoğlu, profesyonel duruşunu bozmayarak şu ifadeleri kullandı:

"Tamamen Çorluspor maçına odaklanmış durumdayım. Bugünden herhangi bir şey söylemem çok doğru olmaz."

Açıklamasında tamamen mevcut takımının başarısına ve önlerindeki müsabakalara konsantre olduğunu belirten genç teknik adam, transfer ve kulüp dedikodularından uzak durduğunun sinyallerini verdi.

GEÇMİŞTEKİ FENERBAHÇE PERFORMANSI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Futbolculuk kariyerinin ardından sarı-lacivertli camiada sportif direktörlük ve teknik sorumluluk üstlenen Emre Belözoğlu, 2020-2021 sezonunda Fenerbahçe'de geçici teknik direktörlük koltuğuna oturmuştu.

O dönem sarı-lacivertli ekiple ligde çıktığı 10 karşılaşmada; 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak oldukça başarılı bir grafik çizmiş ve 2.3 puan ortalaması yakalayarak taraftarların beğenisini kazanmıştı. Kasımpaşa'nın başında gösterdiği performansla da adından sıkça söz ettiren Belözoğlu'nun gelecekteki kariyer planlaması futbol gündemindeki yerini koruyor.