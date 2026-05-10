İstanbul Open'da şampiyon Maria Timofeeva! Özbek raket mutlu sona ulaştı

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) tarafından, TTF İstanbul Tenis Eğitim Merkezi'nde, WTA 125 seviyesinde gerçekleştirilen ve 19 ülkeden 76 tenisçinin mücadele ettiği İstanbul Open Tenis Turnuvası'nda teklerde final heyecanı yaşandı.
Organizasyonda final maçında turnuvanın 1 numaralı seribaşı Hırvat Donna Vekic ile 6 numaralı seribaşı Özbek Maria Timofeeva karşı karşıya geldi.
Maria Timofeeva, 1 saat 31 dakika süren karşılaşmada, turnuva boyunca set kaybetmeden finale yükselen Donna Vekic'i 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.
Özbek raket, bu sonuçla kariyerinin WTA 125 seviyesindeki ilk şampiyonluğunu elde etti.
Final müsabakasının ardından düzenlenen törende sporculara kupalarını TTF Başkanı Şafak Müderrisgil ile Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Şükrü Bekdikhan takdim etti. Turnuvaya katkı sağlayan isimlere de plaket verildi.