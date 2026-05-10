Toprak Razgatlıoğlu, Fransa'da 13. oldu

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 5. yarışının heyecanı Fransa'da yaşandı. Fransa Grand Prix'si, Le Mans kentindeki 4,1 kilometrelik Bugatti Pisti'nde 27 tur üzerinden gerçekleştirildi.
Fransa Grand Prix'sini, Aprilia takımından İspanyol pilot Jorge Martin birinci sırada bitirdi. Martin, 41 dakika 18.001 saniyelik süresiyle rakiplerini geride bırakarak bu sezonki ilk etap galibiyetini elde etti.
İlk 3 etabı kazanan Aprilia takımının İtalyan pilotu Marco Bezzecchi, liderin 0.477 saniye gerisinde ikinci, Trackhouse ekibinden Japon Ai Ogura ise 0.874 saniye farkla üçüncü oldu.
MotoGP'de sezonun 6. etabı Katalonya Grand Prix'si, 17 Mayıs'ta koşulacak.
Öte yandan Prima Pramac Yamaha takımında yarışan milli motossikletçi Toprak Razgatlıoğlu, yarışı liderin 32.476 saniye arkasında bitirerek 13. sırayı aldı.
Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de pilotlar klasmanında 4 puanla 20. sırada yer alıyor.
MotoGP Dünya Şampiyonası'nda pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
1. Marco Bezzecchi: 128 puan
2. Jorge Martin: 127
3. Fabio Di Giannantonio: 84
4. Pedro Acosta: 83
5. Ai Ogura: 67