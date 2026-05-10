Fenerbahçe arsaVev şampiyonluğunu ilan etti! Sarı-lacivertliler ilki başararak tarihe geçti

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 28. hafta maçlarının heyecanı yaşandı. Fenerbahçe arsaVev, deplasmanda konuk olduğu Prolift Giresun Sanayispor'u 7-0 mağlup etmeyi başardı. Fenerbahçe, Galatasaray GAİN'in Trabzonspor'a 2-0 kaybetmesiyle ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-lacivertliler, böylece kadın futbolunda tarihindeki ilk şampiyonluğuna ulaştı.

GİRİŞ:
10.05.2026
saat ikonu 17:52
|
GÜNCELLEME:
10.05.2026
saat ikonu 17:52

Turkcell Kadın Süper Ligi'nde 28. hafta maçlarının heyecanı yaşandı. Ligin 28. haftasında birbirinden önemli karşılaşmalar oynandı. Ligde şampiyonluğu yakından ilgilendiren maçlarda Prolift Giresun Sanayispor ile Fenerbahçe arsaVev ve Galatasaray GAİN ile Trabzonspor kozlarını paylaştı.

Fenerbahçe arsaVev, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 28. haftada Giresun Sanayispor'u 7-0 yenerek ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Fenerbahçe, bu sonuçla puanını 77'ye yükseltti ve ikinci sıradaki Galatasaray GAİN ile arasındaki puan farkını 7'ye çıkardı.
Fenerbahçe, gelecek sezon UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.
Teknik Direktör Gökhan Bozkaya yönetimindeki Fenerbahçe, bu sezon 28 maçta 25 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı, 123 gol atıp 8 gol yedi.
Fenerbahçe arsaVev, kadın futbolunda tarihindeki ilk şampiyonluğa ulaştı.
Fenerbahçe, Giresun Sanayispor deplasmanından 7-0'lık galibiyetle ayrılmayı başardı. Fenerbahçe, bu sonuçla puanını 77'ye yükseltti ve Galatasaray GAİN'in Trabzonspor karşısında 2-0 yenilmesiyle birlikte ligin bitimine 2 hafta kala puan farkını 7'ye yükselterek şampiyonluğunu ilan etti.

Fenerbahçe, gelecek sezon UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.

Teknik Direktör Gökhan Bozkaya yönetimindeki sarı-lacivertliler, bu sezon 28 maçta 25 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Kanarya, bu süreçte rakip fileleri 123 kez havalandırırken, kalesinde 8 gol gördü.

İLK ŞAMPİYONLUKLA TARİHE GEÇTİLER

Fenerbahçe arsaVev, bu sonuçla kadın futbolunda tarihindeki ilk şampiyonluğa ulaştı.

Sarı-lacivertliler, Kadın Futbol Süper Ligi'nde mücadele ettiği ilk sezon olan 2021-2022 sezonunda yarı final oynarken, ikinci sezonda ise finalde kaybetti. Fenerbahçe, 2023-2024 sezonunda ligi üçüncü sırada tamamlarken, 2024-2025 sezonunda ise lig ikincisi oldu.

