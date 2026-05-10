Galatasaray vazgeçiyor, Beşiktaş devreye giriyor! Noa Lang transferinde menajerle görüşmelere başlandı

Beşiktaş, Galatasraay'a transfer çalımı için kolları sıvadı. Beşiktaş, Galatasaray'ın Napoli'den satın alma opsiyonuyla kiraladığı Noa Lang için görüşmelere başladı. Napoli merkezli Il Mattino'nun haberine göre Beşiktaş, Noa Lang'ın menajeriyle görüşmelere başladı.
Galatasaray'ın Noa Lang için 30 milyon euroluk opsiyonu kullanması beklenmiyor. Napoli, Lang konusunda indirimez gitmezse sarı-kırmızılılar, Hollandalı futbolcuya Kasımpaşa maçının ardından veda edecek.
Bu sezon Napoli ve Galatasaray formasıyla toplamda 45 resmi maça çıkan Noa Lang, söz konusu maçlarda 3 gol atıp 5 asist yaptı.
Noa Lang'ın Napoli ile 2030'a kadar sözleşmesi bulunuyor.