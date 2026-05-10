Mauro Icardi'nin paylaşımı oldukça ses getirdi: "Rakamlar ve istatistikler konuşuyor"

Galatasaray’da Mauro Icardi, kazanılan tarihi şampiyonluğun ardından sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Icardi, son 4 yılda maruz kaldığı eleştirilere cevap verdi.
4 yıl boyunca çok fazla eleştiriye maruz kaldığını belirten Icardi, "Yok şişmanmışım, yok zayıfmışım. Bitmişim, sakatlanmışım, formdan düşmüşüm... Belki de haklıdırlar ama rakamlar ve istatistikler kendi adına konuşuyor. Sizi onlara bakmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.
Karakterine ve oyununa yönelik saldırılara karşı dimdik durduğunun altını çizen Icardi, "İşler zorlaştığında ve gerçekten elinizi taşın altına koymanız gerektiğinde sadece çok az kişi tarihi değiştirme yeteneğine sahiptir. Bir kez daha 'yapamaz' sözleri şampiyonluğa dönüştü. Bir kez daha, sihirli lambadaki cin ortaya çıktı ve takımın ona en çok ihtiyaç duyduğu anda sahne aldı" dedi.
Çocukların ve genç neslin kendisine olan ilgisinden gurur duyduğunu belirten Icardi:
"Bu 4 yıl boyunca bana verdiğiniz sevgi, ortaya atılan bütün yalanlardan daha değerliydi. Yeni bir neslin sevgisi kelimelerle anlatılamaz. Ve en büyüklerin duyduğu saygı ile hayranlık da öyle kolay kazanılmaz… Hak edilir; gerçektir ve içtendir." dedi.