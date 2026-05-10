Mauro Icardi'nin paylaşımı oldukça ses getirdi: "Rakamlar ve istatistikler konuşuyor"

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi gelen şampiyonluğun ardından sosyal medya dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Kendisine yönelik yapılan eleştirilere tepki gösteren Icardi, "Rakamlar ve istatistikler kendi adına konuşuyor. Sizi onlara bakmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

GİRİŞ:
10.05.2026
saat ikonu 17:37
|
GÜNCELLEME:
10.05.2026
saat ikonu 17:40

Galatasaray’da Mauro Icardi, kazanılan tarihi şampiyonluğun ardından sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Icardi, son 4 yılda maruz kaldığı eleştirilere cevap verdi.

"YOK ŞİŞMANMIŞIM, BİTMİŞİM, SAKATLANMIŞIM..."

4 yıl boyunca çok fazla eleştiriye maruz kaldığını belirten Icardi, "Yok şişmanmışım, yok zayıfmışım. Bitmişim, sakatlanmışım, formdan düşmüşüm... Belki de haklıdırlar ama rakamlar ve istatistikler kendi adına konuşuyor. Sizi onlara bakmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

"YAPAMAZ' SÖZLERİ ŞAMPİYONLUĞA DÖNÜŞTÜ"

Karakterine ve oyununa yönelik saldırılara karşı dimdik durduğunun altını çizen Icardi, "İşler zorlaştığında ve gerçekten elinizi taşın altına koymanız gerektiğinde sadece çok az kişi tarihi değiştirme yeteneğine sahiptir. Bir kez daha 'yapamaz' sözleri şampiyonluğa dönüştü. Bir kez daha, sihirli lambadaki cin ortaya çıktı ve takımın ona en çok ihtiyaç duyduğu anda sahne aldı" dedi.

"HAK EDİLİR, GERÇEKTİR VE İÇTENDİR"

Çocukların ve genç neslin kendisine olan ilgisinden gurur duyduğunu belirten Icardi:

"Bu 4 yıl boyunca bana verdiğiniz sevgi, ortaya atılan bütün yalanlardan daha değerliydi. Yeni bir neslin sevgisi kelimelerle anlatılamaz. Ve en büyüklerin duyduğu saygı ile hayranlık da öyle kolay kazanılmaz… Hak edilir; gerçektir ve içtendir." dedi.

