Galatasaray hem kupa hem servet kazandı: Cimbom'un şampiyonluk bilançosu dudak uçuklatıyor!

Galatasaray, Süper Lig’in bitimine son bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Antalyaspor’u evinde 4-2 mağlup eden sarı kırmızılı ekip bu galibiyet ile üst üste 4. Zaferine ulaşmış oldu. Milyonlarca taraftar maçın bitiş düdüğü ile kendini sokaklara atarken, Galatasaray’ın şampiyonluk sonrası elde edeceği dev gelir dikkat çekti.
Trendyol Süper Lig’in 2025-2026 sezonunun 33. haftasında şampiyon belli oldu. Rams Park’ta Antalyaspor karşısına alınan galibiyet, Fenerbahçe’nin liderlik hesaplarının sona ermesini sağlarken, Cimbom üst üste 4. zaferini elde etti. Sarı kırmızılı ekip bu başarı ile toplamda 26. şampiyonluğuna ulaşırken, kulüp aynı zamanda büyük bir geliri de kasasına koymayı kesinleştirdi.
SÜPER LİG GELİRLERİ
Ayak bastı parası: Her kulübe verilen katılım bedeliyle 132,2 milyon TL doğrudan kasaya girdi.
Performans primleri: 24 galibiyet ve 5 beraberlikle sarı-kırmızılılar sahada 256 milyon TL'den fazla prim topladı. Kalan 2 maçın kazanılması durumunda bu rakam yaklaşık 20 milyon TL daha artacak.
Şampiyonluk ödülü: Ligi zirvede bitirmenin karşılığı olarak yaklaşık 227,8 milyon TL şampiyonluk primi alınacak.
Şampiyonluk sayısı (yıldız) payı: Türkiye'nin en çok şampiyon olan takımı unvanıyla Galatasaray, geçmişteki her kupası için aldığı payla birlikte yaklaşık 256 milyon TL daha kazanacak.
Şampiyonluk ipini göğüsleyen Cimbom'a en büyük gelir ise üst üste 2. kez doğrudan katılacağı Şampiyonlar Ligi'nden gelecek.
Katılım bedeli: Galatasaray, Devler Ligi'ne adım attığı anda yaklaşık 18,6 milyon Euro (yaklaşık 700 milyon TL) katılım bedelini cebine koyacak.
Katsayı ve yayın havuzu: Kulüp katsayısı ve yayın haklarından gelecek ek ödemelerle bu miktarın 30 milyon Euro bandını (1 milyar TL'nin üzeri) aşması bekleniyor.
MAĞAZA VE SPONSPOR GELİRLERİ
Galatasaray'da şampiyonluğun ardından kulübün resmi ürünlerinin satıldığı mağazada satışların artması ön görülüyor.
Ayrıca Cimbom'un mevcut sponsorluk anlaşmalarında yer alan şampiyonluk bonuslarının da devreye girmesi bekleniyor.
Böylelikle Galatasaray'ın 2025-2026 sezonu şampiyonluk gelirinin, 2,5 ile 3 milyar TL arasında bir seviyeye ulaşabilir.
