Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
21°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.

Galatasaray hem kupa hem servet kazandı: Cimbom'un şampiyonluk bilançosu dudak uçuklatıyor!

KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
10.05.2026
saat ikonu 12:03
|
GÜNCELLEME:
10.05.2026
saat ikonu 12:21
1
Galatasaray hem kupa hem servet kazandı: Cimbom'un şampiyonluk bilançosu dudak uçuklatıyor!

Galatasaray, Süper Lig’in bitimine son bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Antalyaspor’u evinde 4-2 mağlup eden sarı kırmızılı ekip bu galibiyet ile üst üste 4. Zaferine ulaşmış oldu. Milyonlarca taraftar maçın bitiş düdüğü ile kendini sokaklara atarken, Galatasaray’ın şampiyonluk sonrası elde edeceği dev gelir dikkat çekti.

2
Galatasaray hem kupa hem servet kazandı: Cimbom'un şampiyonluk bilançosu dudak uçuklatıyor!

Trendyol Süper Lig’in 2025-2026 sezonunun 33. haftasında şampiyon belli oldu. Rams Park’ta Antalyaspor karşısına alınan galibiyet, Fenerbahçe’nin liderlik hesaplarının sona ermesini sağlarken, Cimbom üst üste 4. zaferini elde etti. Sarı kırmızılı ekip bu başarı ile toplamda 26. şampiyonluğuna ulaşırken, kulüp aynı zamanda büyük bir geliri de kasasına koymayı kesinleştirdi.

3
Galatasaray hem kupa hem servet kazandı: Cimbom'un şampiyonluk bilançosu dudak uçuklatıyor!

GALATASARAY'IN ELDE ETMESİ BEKLENEN OLASI GELİRLER:

SÜPER LİG GELİRLERİ

Ayak bastı parası: Her kulübe verilen katılım bedeliyle 132,2 milyon TL doğrudan kasaya girdi.

4
Galatasaray hem kupa hem servet kazandı: Cimbom'un şampiyonluk bilançosu dudak uçuklatıyor!

Performans primleri: 24 galibiyet ve 5 beraberlikle sarı-kırmızılılar sahada 256 milyon TL'den fazla prim topladı. Kalan 2 maçın kazanılması durumunda bu rakam yaklaşık 20 milyon TL daha artacak.

5
Galatasaray hem kupa hem servet kazandı: Cimbom'un şampiyonluk bilançosu dudak uçuklatıyor!

Şampiyonluk ödülü: Ligi zirvede bitirmenin karşılığı olarak yaklaşık 227,8 milyon TL şampiyonluk primi alınacak.

6
Galatasaray hem kupa hem servet kazandı: Cimbom'un şampiyonluk bilançosu dudak uçuklatıyor!

Şampiyonluk sayısı (yıldız) payı: Türkiye'nin en çok şampiyon olan takımı unvanıyla Galatasaray, geçmişteki her kupası için aldığı payla birlikte yaklaşık 256 milyon TL daha kazanacak.

7
Galatasaray hem kupa hem servet kazandı: Cimbom'un şampiyonluk bilançosu dudak uçuklatıyor!

DEVLER LİGİ GELİRLERİ

Şampiyonluk ipini göğüsleyen Cimbom'a en büyük gelir ise üst üste 2. kez doğrudan katılacağı Şampiyonlar Ligi'nden gelecek.

Katılım bedeli: Galatasaray, Devler Ligi'ne adım attığı anda yaklaşık 18,6 milyon Euro (yaklaşık 700 milyon TL) katılım bedelini cebine koyacak.

8
Galatasaray hem kupa hem servet kazandı: Cimbom'un şampiyonluk bilançosu dudak uçuklatıyor!

Katsayı ve yayın havuzu: Kulüp katsayısı ve yayın haklarından gelecek ek ödemelerle bu miktarın 30 milyon Euro bandını (1 milyar TL'nin üzeri) aşması bekleniyor.

9
Galatasaray hem kupa hem servet kazandı: Cimbom'un şampiyonluk bilançosu dudak uçuklatıyor!

MAĞAZA VE SPONSPOR GELİRLERİ

Galatasaray'da şampiyonluğun ardından kulübün resmi ürünlerinin satıldığı mağazada satışların artması ön görülüyor.

10
Galatasaray hem kupa hem servet kazandı: Cimbom'un şampiyonluk bilançosu dudak uçuklatıyor!

Ayrıca Cimbom'un mevcut sponsorluk anlaşmalarında yer alan şampiyonluk bonuslarının da devreye girmesi bekleniyor.

11
Galatasaray hem kupa hem servet kazandı: Cimbom'un şampiyonluk bilançosu dudak uçuklatıyor!

Böylelikle Galatasaray'ın 2025-2026 sezonu şampiyonluk gelirinin, 2,5 ile 3 milyar TL arasında bir seviyeye ulaşabilir.

12
Galatasaray hem kupa hem servet kazandı: Cimbom'un şampiyonluk bilançosu dudak uçuklatıyor!

Ayrıca Cimbom'un mevcut sponsorluk anlaşmalarında yer alan şampiyonluk bonuslarının da devreye girmesi bekleniyor.

13
Galatasaray hem kupa hem servet kazandı: Cimbom'un şampiyonluk bilançosu dudak uçuklatıyor!

Böylelikle Galatasaray'ın 2025-2026 sezonu şampiyonluk gelirinin, 2,5 ile 3 milyar TL arasında bir seviyeye ulaşabilir.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.