Galatasaray'da Icardi düğümü çözülüyor! Yönetim harekete geçti

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk coşkusu yaşayan Galatasaray'da Arjantinli süperstar Mauro Icardi cephesinde önemli bir gelişme yaşandı.
33 yaşındaki Icardi'yi takımda tutmak isteyen Galatasaray yönetimi resmen harekete geçti. Başkan Dursun Özbek ve kurmayları, golcü oyuncuyla yola devam edebilmek adına Icardi’nin yetkili menajerini resmi sözleşme uzatma görüşmeleri için acil olarak İstanbul’a davet etti.
Önümüzdeki günlerde İstanbul’a gelmesi beklenen menajer ile Galatasaray yönetimi arasında yapılacak kritik görüşmede, Arjantinli yıldızın maaş beklentisi ve sözleşme süresi masaya yatırılacak.
Taraftarın sevgilisi olan Icardi’nin de İstanbul’da ve Galatasaray’da kalmaya oldukça sıcak baktığı bilinirken, tarafların kısa süre içinde ortak noktada buluşup bu önemli anlaşmayı resmiyete dökmesine kesin gözüyle bakılıyor.