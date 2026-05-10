Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk coşkusu yaşayan Galatasaray'da Arjantinli süperstar Mauro Icardi cephesinde önemli bir gelişme yaşandı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Galatasaray'da Icardi düğümü çözülüyor! Yönetim harekete geçti Galatasaray yönetimi, şampiyonlukta büyük payı olan Mauro Icardi'yi takımda tutmak için harekete geçti ve menajerini İstanbul'a davet etti. Galatasaray yönetimi, Mauro Icardi'nin menajerini sözleşme uzatma görüşmeleri için İstanbul'a çağırdı. Görüşmede Icardi'nin maaş beklentisi ve sözleşme süresi konuşulacak. Icardi'nin de Galatasaray'da kalmaya sıcak baktığı belirtiliyor.

YÖNETİM ICARDI'Yİ TAKIMDA TUTMAK İSTİYOR

33 yaşındaki Icardi'yi takımda tutmak isteyen Galatasaray yönetimi resmen harekete geçti. Başkan Dursun Özbek ve kurmayları, golcü oyuncuyla yola devam edebilmek adına Icardi’nin yetkili menajerini resmi sözleşme uzatma görüşmeleri için acil olarak İstanbul’a davet etti.

MAAŞ BEKLENTİSİ VE SÖZLEŞME SÜRESİ KONUŞULACAK

Önümüzdeki günlerde İstanbul’a gelmesi beklenen menajer ile Galatasaray yönetimi arasında yapılacak kritik görüşmede, Arjantinli yıldızın maaş beklentisi ve sözleşme süresi masaya yatırılacak.

ICARDI DE KALMAK İSTİYOR

Taraftarın sevgilisi olan Icardi’nin de İstanbul’da ve Galatasaray’da kalmaya oldukça sıcak baktığı bilinirken, tarafların kısa süre içinde ortak noktada buluşup bu önemli anlaşmayı resmiyete dökmesine kesin gözüyle bakılıyor.