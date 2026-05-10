Spor
Avatar
Editor
 Murat Makas

Victor Osimhen için dev bonservis bedeli! Galatasaray'dan resmi açıklama geldi

Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızı Victor Osimhen için dev kulüpler sıraya girdi. Şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Osimhen'in bonservis bedelinin belirlendiği öne sürüldü. Galatasaray'dan ise rakama ilişkin resmi açıklama geldi.

GİRİŞ:
10.05.2026
saat ikonu 17:09
|
GÜNCELLEME:
10.05.2026
saat ikonu 17:09

’ne damga vuran ve şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan dev kulüplerin transfer listesinde. Real Madrid ve Barcelona gibi takımlarla ismi anılan Osimhen için bonservis bedelinin belli olduğu öne sürüldü.

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen'in Real Madrid ve Barcelona gibi kulüplerin transfer listesinde olduğu ve 150 milyon Euro'luk bonservis bedeli iddialarına kulüp yetkililerinden açıklama geldi.
Victor Osimhen'in dev kulüplerin transfer listesinde olduğu ve 150 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle anıldığı öne sürüldü.
Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukçu, kişisel olarak Osimhen'i 150 milyon Euro'ya satmayacağını belirtti.
Kavukçu, Osimhen ile ilgili henüz bir görüşme veya teklif olmadığını, oyuncunun şu anda kendileriyle birlikte olduğunu ifade etti.
OSIMHEN İÇİN 150 MİLYON EURO İDDİASI

Yaz transfer döneminin bir numaralı gözdesi haline gelen Nijeryalı süperstar için spor kamuoyunda sarsıcı bir iddia ortaya atıldı. Galatasaray yönetiminin, yıldız golcüyü elinden çıkarmak için kapıyı tam 150 milyon Euro'dan açacağı öne sürüldü. İddialar sonrası sarı-kırmızılı cepheden beklenen resmi açıklama geldi.

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukçu, 150 milyon Euro'luk dudak uçuklatan bonservis iddiasına net bir cevap verdi.

''BEN SATMAM''

"Osimhen’i 150 milyon Euro'ya satar mısın? Ben Abdullah Kavukcu olarak satmam ama son karar başkanımızın ve yönetim kurulumuzundur." diyerek yıldız oyuncuyu takımda tutma konusundaki kararlılıklarını vurguladı.

Osimhen için henüz masaya oturmadıklarını belirten Başkan Vekili, "Şu anda Osimhen bizimle beraber. Herhangi bir görüşme yapmadık. Ne transfer ne de teklif… Bunlara bakmadık bile. Zaten Osimhen’i herkes izleme altına alıyor" ifadelerini kullandı.

