Victor Osimhen Galatasaray'ın kasasını doldurdu! Tam 945 milyon TL

Galatasaray'ın rekor bonservis ödediği Victor Osimhen maksimum performansıyla dev kulüplerin listesine girdi. Osimhen şampiyonluk sonrası Cimbom'a katkısıyla konuşuluyor. Nijeryalı yıldız, sarı-kırmızılıların kasasını doldurmayı başardı. İşte detaylar...

’da şampiyonluğa büyük katkısı olan dünya yıldızı rakip taraftarlar tarafından da çok konuşuluyor. Türk tarihinde 75 milyon Euro ile en çok bonservis ödenen ve 21 milyon Euro'luk maaşıyla en çok kazanan futbolcusu olan Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen devler ligine de damga vurdu.

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen, şampiyonluğa büyük katkı sağlamasının yanı sıra Devler Ligi'nde de gösterdiği performansla öne çıkıyor.
Osimhen, Türk futbol tarihine en çok bonservis ödenen (75 milyon Euro) ve en çok kazanan (21 milyon Euro maaş) futbolcu oldu.
10'dan fazla maçı sakatlığı ve Afrika Uluslar Kupası nedeniyle kaçırmasına rağmen ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde yüksek performans gösterdi.
Bu sezon lig ve Şampiyonlar Ligi'nde 22 gol atıp 8 asist yaparak toplamda 30 kez gol katkısı sağladı ve kariyerinin asist rekorunu kırdı.
Ligde 17 takımdan 11'ine, Devler Ligi'nde ise 4 takıma gol ve asist katkısı yaptı.
Bu sezon Galatasaray'a Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde toplamda 17.6 milyon Euro (945 milyon TL) kazandırdı.
Şampiyonlar Ligi'nde 4 kez maçın oyuncusu ödülünü aldı.
OSIMHEN'DEN MAKSİMUM PERFORMANS

Sakatlığı ve Afrika Uluslar Kupası nedeniyle 10'dan fazla maç kaçırmasına rağmen hem ligde hem de 'nde maksimum performansla oynadı.

ve Şampiyonlar Ligi'nde ağları 22 defa sarsıp 8 de asist yapan Victor Osimhen, tabelayı 30 kez değiştirdi. Takım arkadaşlarına verdiği 8 gol pasıyla kariyerinin asist rekoruna imza attı.

LİGDE 11 TAKIMA GOL ATTI

Bu sezon ligde rakip olduğu 17 takımın 11'ine, Devler Ligi'nde de 9 ekibin 4'üne gol ve asist katkısı gerçekleştirdi. İki kulvarda toplamda doğrudan 17 puan kazandırırken Devler Arenası'nda ise son 16'ya çıkardı. Maç başına 0.91'lik gol katkısıyla ve 85.5 dakikada bir değiştirdiği tabela performansıyla farkını gösterdi.

945 MİLYON TL KAZANDIRDI

Aslan'ın süper yıldızı, Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 17.6 milyon Euro (945 milyon TL) kazandırdı. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda veda ederken Osimhen, bu sezon dev turnuvada en çok maçın oyuncusu ödülünü (4) alan futbolcu oldu.

İki sezonda toplamda 43 puan getirirken ligde 31, Devler Ligi gruplarında 12 puan kazandırdı. 27 yaşındaki santforun Galatasaray ile olan sözleşmesi 2029 yılında son bulacak. Ancak dünya yıldızı için dev kulüpler nabız yokluyor.

