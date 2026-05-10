Victor Osimhen Galatasaray'ın kasasını doldurdu! Tam 945 milyon TL

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Galatasaray’da şampiyonluğa büyük katkısı olan dünya yıldızı Victor Osimhen rakip taraftarlar tarafından da çok konuşuluyor. Türk futbol tarihinde 75 milyon Euro ile en çok bonservis ödenen ve 21 milyon Euro'luk maaşıyla en çok kazanan futbolcusu olan Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen devler ligine de damga vurdu.
Sakatlığı ve Afrika Uluslar Kupası nedeniyle 10'dan fazla maç kaçırmasına rağmen hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde maksimum performansla oynadı.
Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde ağları 22 defa sarsıp 8 de asist yapan Victor Osimhen, tabelayı 30 kez değiştirdi. Takım arkadaşlarına verdiği 8 gol pasıyla kariyerinin asist rekoruna imza attı.
Bu sezon ligde rakip olduğu 17 takımın 11'ine, Devler Ligi'nde de 9 ekibin 4'üne gol ve asist katkısı gerçekleştirdi. İki kulvarda toplamda doğrudan 17 puan kazandırırken Devler Arenası'nda ise son 16'ya çıkardı. Maç başına 0.91'lik gol katkısıyla ve 85.5 dakikada bir değiştirdiği tabela performansıyla farkını gösterdi.
Aslan'ın süper yıldızı, Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 17.6 milyon Euro (945 milyon TL) kazandırdı. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda veda ederken Osimhen, bu sezon dev turnuvada en çok maçın oyuncusu ödülünü (4) alan futbolcu oldu.
İki sezonda toplamda 43 puan getirirken ligde 31, Devler Ligi gruplarında 12 puan kazandırdı. 27 yaşındaki santforun Galatasaray ile olan sözleşmesi 2029 yılında son bulacak. Ancak dünya yıldızı için dev kulüpler nabız yokluyor.