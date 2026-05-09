Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Spor
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Galatasaray şampiyonluğunu ilan etti! Okan Buruk Türk futbol tarihine geçti

Süper Lig'de üst üste 4. kez şampiyonluğu kazanan Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Türk futbol tarihinin en çok şampiyon olan ikinci teknik direktörü ünvanına sahip oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Galatasaray şampiyonluğunu ilan etti! Okan Buruk Türk futbol tarihine geçti
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
09.05.2026
saat ikonu 23:19
|
GÜNCELLEME:
09.05.2026
saat ikonu 23:19

Trendyol Süper Lig'de 33. haftasında sahasında Antalyaspor'u 4-2 yenen sarı-kırmızılı ekip, sezonun bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu garantiledi. yönetiminde üst üste 4. şampiyonluğunu yaşayan , toplamda ise 26. kez ligi zirvede tamamladı.

HABERİN ÖZETİ

Galatasaray şampiyonluğunu ilan etti! Okan Buruk Türk futbol tarihine geçti

Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.
Galatasaray, Antalyaspor'u 4-2 yenerek Trendyol Süper Lig'de sezonun bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu garantiledi.
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, üst üste 4. kez ve toplamda 26. kez lig şampiyonu oldu.
Okan Buruk, İstanbul Başakşehir ile kazandığı şampiyonlukla birlikte toplam 5. şampiyonluğunu elde etti.
Süper Lig'de en çok şampiyon olan teknik direktör 8 şampiyonlukla Fatih Terim'dir.
Ahmet Suat Özyazıcı ve Okan Buruk dörder kez şampiyonluk yaşayarak Terim'in ardından ikinci sırada yer alıyorlar.
Okan Buruk, Süper Lig'de futbolcu ve teknik adam olarak toplamda en fazla şampiyonluk yaşayan isimdir (futbolcu: 7, teknik adam: 4+1=5, toplam: 12).
Okan Buruk, Süper Lig'de üst üste 4 kez şampiyon olan ikinci teknik direktör unvanını aldı.
Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.

Daha önce İstanbul Başakşehir'in başında 2019-2020 sezonunda şampiyon olan Buruk, Galatasaray ile 4. kez mutlu sona ulaşarak şampiyonluk apoleti sayısını 5'e çıkardı.

Galatasaray şampiyonluğunu ilan etti! Okan Buruk Türk futbol tarihine geçti

FATİH TERİM ZİRVEDE

Süper Lig'de 8 kez şampiyonluk yaşayan teknik direktör , bu alanda rekoru elinde bulunduruyor.

Tecrübeli teknik adam, dört dönem çalıştığı Galatasaray'da 1996-97, 1997-98, 1998-99, 1999-00, 2011-12, 2012-13, 2017-18 ve 2018-19'da şampiyonluk sevinci yaşadı.

Galatasaray şampiyonluğunu ilan etti! Okan Buruk Türk futbol tarihine geçti

Ligde Terim'in ardından en fazla şampiyonluk yaşayan teknik adamlar ise dörder kez ile Ahmet Suat Özyazıcı ve Okan Buruk oldu. Özyazıcı, Trabzonspor ile 1975-76, 1976-77, 1979-80 ve 1983-84 sezonlarında şampiyonluk ipini göğüsledi.

Üst üste 4, toplamda ise 5. şampiyonluğuna ulaşan Okan Buruk, Özyazıcı'yı geride bırakarak ikinci sırada tek başına kaldı.

Süper Lig tarihinde Mustafa Denizli, Gordon Milne, Brian Birch ve Christoph Daum'un üçer şampiyonluğu bulunuyor.

ÜST ÜSTE 4 KEZ ŞAMPİYON OLAN 2. TEKNİK ADAM

Okan Buruk, Süper Lig'de üst üste 4 kez şampiyonluk yaşayan ikinci teknik direktör oldu. Sarı-kırmızılı ekibi son 3 sezonda şampiyonluğa taşıyan Buruk, bu yıl da ligi kazanarak 1996-2000 arasında 4 sezon üst üste şampiyonluk kazanarak rekoru elinde bulunduran Fatih Terim'i yakaladı.

Galatasaray şampiyonluğunu ilan etti! Okan Buruk Türk futbol tarihine geçti

ŞAMPİYONLUK REKORU OKAN BURUK'TA

Okan Buruk, Süper Lig'de futbolcu ve teknik adam olarak toplamda en fazla şampiyonluk yaşayan isim konumunda.

Ligde bu sezona kadar futbolcu (7) ve teknik adamlık (4) kariyerinde en fazla şampiyonluk gören isim olan Okan Buruk'un toplamda 11 şampiyonluğu bulunuyor. Buruk, bu sezon da şampiyonluk sayısını 12'ye çıkardı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Şampiyon Galatasaray! Sarı-kırmızılılar üst üste 4. kez mutlu sona ulaştı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kanarya buraya kadar! Fenerbahçe Konyaspor'u deplasmanda 3 golle yıktı ama şampiyon Galatasaray oldu
ETİKETLER
#galatasaray
#fatih terim
#okan buruk
#Futbol
#Süper Lig Şampiyonluğu
#Teknik Direktör Başarıları
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.