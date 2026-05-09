Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

CANLI MAÇ ANLATIMI | Galatasaray şampiyonluk maçında Antalyaspor karşısında

Trendyol Süper Lig'de 33. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Ligin zirvesinde nefesler tutulurken lider Galatasaray şampiyonluk maçında sahasında Antalyaspor'u ağırlıyor. RAMS Park'taki sonucu merakla beklenen maçta hakem Çağdaş Altay düdük çalıyor. Galatasaray, karşılaşmayı kazanması halinde üst üste 4, toplamda ise 26. şampiyonluğunu ilan edecek. Cimbom, Antalyaspor karşısında puan kaybettiği durumda Fenerbahçe'nin de deplasmanda Konyaspor'a puan kaybetmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Ligden düşme riskliyle karşı karşıya kalan Antalyaspor ise Galatasaray deplasmanında puan veya puanlar arayacak. Kritik Galatasaray-Antalyaspor karşılaşmasından gelişmeler ve maçın canlı anlatımı haberimizde...

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.05.2026
saat ikonu 18:03
|
GÜNCELLEME:
09.05.2026
saat ikonu 18:03

Trendyol 'de 2025-2026 sezonunun sonuna doğru gelinirken heyecan 33. hafta maçlarıyla devam ediyor. Ligin zirvesinde ve alt sıralarında büyük bir mücadele yaşanırken futbolseverler aynı anda oynanacak 9 karşılaşmada alınacak sonuçları yakından takip ediyor.

HABERİN ÖZETİ

CANLI MAÇ ANLATIMI | Galatasaray şampiyonluk maçında Antalyaspor karşısında

Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
Trendyol Süper Lig'de 33. hafta maçları heyecanı yaşanırken, Galatasaray'ın Antalyaspor ile oynayacağı maçta şampiyonluğunu ilan etme olasılığı bulunuyor.
Galatasaray, 74 puanla lider durumda ve Antalyaspor'u yenmesi halinde 26. şampiyonluğunu ilan edecek.
Galatasaray puan kaybederse, Konyaspor-Fenerbahçe maçının sonucuna göre şampiyonluk son haftaya kalabilir.
Galatasaray, ligde sahasında oynadığı 15 maçta 12 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti.
Antalyaspor, ligde deplasmanda oynadığı 16 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı.
Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.

Ligde haftanın sonucu merakla beklenen maçında 74 puanlı lider ile 29 puanlı 15. sıradaki , RAMS Park'ta karşı karşıya geliyor. Galatasaray'ın kazanması halinde üst üste 4, toplamda ise 26. şampiyonluğunu ilan edeceği dev maçta hakem Çağdaş Altay düdük çalıyor. Karşılaşmada VAR hakemi olarak ise Özer Özden görev yapıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Antalya'da oynanan maçta kazanan taraf 4-1'lik skorla Galatasaray olmuştu.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLUK HESAPLARI

Galatasaray, Antalyaspor maçından 3 puanla ayrılması halinde Konyaspor-Fenerbahçe maçının sonucuna bakmaksızın üst üste 4, toplamda ise 26. şampiyonluğunu ilan edecek.

Galatasaray, Antalyaspor karşısında puan kaybetmesi halinde ise Konyaspor-Fenerbahçe maçından gelecek sonucu bekleyecek. Fenerbahçe'nin Konyaspor karşısında puan kaybetmesi durumunda da Cimbom şampiyonluğunu ilan edecek. Galatasaray'ın Antalyaspor karşısında puan kaybettiği, Fenerbahçe'nin ise Konyaspor deplasmanında kazandığı senaryoda şampiyonluk son haftaya kalacak.

GALATASARAY'IN SON DURUMU

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Sarı-kırmızılılar, ligde bu sezon sahasında oynadığı 15 maçta ise 12 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti. Cimbom bu maçlarda 42 gol atarken kalesinde ise 12 gol gördü.

ANTALYASPOR'UN SON DURUMU

Teknik direktör Sami Uğurlu yönetimindeki Antalyaspor, Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Akdeniz temsilcisi, bu sezon deplasmanda oynadığı 16 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Antalyaspor, bu maçlarda 9 gol atarken kalesinde ise 18 gol gördü.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, İlkay, Yunus, Sane, Barış Alper, Osimhen

Antalyaspor: Julian, Bünyamin, Veysel, Hüseyin, Paal, Saric, Ceesay, Safuri, Ballet, Doğukan, van de Streek

GALATASARAY - ANTALYASPOR CANLI MAÇ ANLATIMI

Galatasaray-Antalyaspor karşılaşmasından önemli dakikalar maçın başlamasıyla birlikte haberimizde olacak.

