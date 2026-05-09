Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun sonuna doğru gelinirken heyecan 33. hafta maçlarıyla devam ediyor. Ligin zirvesinde ve alt sıralarında büyük bir mücadele yaşanırken futbolseverler aynı anda oynanacak 9 karşılaşmada alınacak sonuçları yakından takip ediyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ CANLI MAÇ ANLATIMI | Galatasaray şampiyonluk maçında Antalyaspor karşısında Trendyol Süper Lig'de 33. hafta maçları heyecanı yaşanırken, Galatasaray'ın Antalyaspor ile oynayacağı maçta şampiyonluğunu ilan etme olasılığı bulunuyor. Galatasaray, 74 puanla lider durumda ve Antalyaspor'u yenmesi halinde 26. şampiyonluğunu ilan edecek. Galatasaray puan kaybederse, Konyaspor-Fenerbahçe maçının sonucuna göre şampiyonluk son haftaya kalabilir. Galatasaray, ligde sahasında oynadığı 15 maçta 12 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti. Antalyaspor, ligde deplasmanda oynadığı 16 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı.

Ligde haftanın sonucu merakla beklenen şampiyonluk maçında 74 puanlı lider Galatasaray ile 29 puanlı 15. sıradaki Antalyaspor, RAMS Park'ta karşı karşıya geliyor. Galatasaray'ın kazanması halinde üst üste 4, toplamda ise 26. şampiyonluğunu ilan edeceği dev maçta hakem Çağdaş Altay düdük çalıyor. Karşılaşmada VAR hakemi olarak ise Özer Özden görev yapıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Antalya'da oynanan maçta kazanan taraf 4-1'lik skorla Galatasaray olmuştu.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLUK HESAPLARI

Galatasaray, Antalyaspor maçından 3 puanla ayrılması halinde Konyaspor-Fenerbahçe maçının sonucuna bakmaksızın üst üste 4, toplamda ise 26. şampiyonluğunu ilan edecek.

Galatasaray, Antalyaspor karşısında puan kaybetmesi halinde ise Konyaspor-Fenerbahçe maçından gelecek sonucu bekleyecek. Fenerbahçe'nin Konyaspor karşısında puan kaybetmesi durumunda da Cimbom şampiyonluğunu ilan edecek. Galatasaray'ın Antalyaspor karşısında puan kaybettiği, Fenerbahçe'nin ise Konyaspor deplasmanında kazandığı senaryoda şampiyonluk son haftaya kalacak.

GALATASARAY'IN SON DURUMU

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Sarı-kırmızılılar, ligde bu sezon sahasında oynadığı 15 maçta ise 12 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti. Cimbom bu maçlarda 42 gol atarken kalesinde ise 12 gol gördü.

ANTALYASPOR'UN SON DURUMU

Teknik direktör Sami Uğurlu yönetimindeki Antalyaspor, Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Akdeniz temsilcisi, bu sezon deplasmanda oynadığı 16 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Antalyaspor, bu maçlarda 9 gol atarken kalesinde ise 18 gol gördü.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, İlkay, Yunus, Sane, Barış Alper, Osimhen

Antalyaspor: Julian, Bünyamin, Veysel, Hüseyin, Paal, Saric, Ceesay, Safuri, Ballet, Doğukan, van de Streek

GALATASARAY - ANTALYASPOR CANLI MAÇ ANLATIMI

Galatasaray-Antalyaspor karşılaşmasından önemli dakikalar maçın başlamasıyla birlikte haberimizde olacak.