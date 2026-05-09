CANLI MAÇ ANLATIMI | Galatasaray şampiyonluk maçında Antalyaspor karşısında

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun sonuna doğru gelinirken heyecan 33. hafta maçlarıyla devam ediyor. Ligin zirvesinde ve alt sıralarında büyük bir mücadele yaşanırken futbolseverler aynı anda oynanacak 9 karşılaşmada alınacak sonuçları yakından takip ediyor.
Ligde haftanın sonucu merakla beklenen şampiyonluk maçında 74 puanlı lider Galatasaray ile 29 puanlı 15. sıradaki Antalyaspor, RAMS Park'ta karşı karşıya geliyor. Galatasaray'ın kazanması halinde üst üste 4, toplamda ise 26. şampiyonluğunu ilan edeceği dev maçta hakem Çağdaş Altay düdük çalıyor. Karşılaşmada VAR hakemi olarak ise Özer Özden görev yapıyor.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında Antalya'da oynanan maçta kazanan taraf 4-1'lik skorla Galatasaray olmuştu.
Galatasaray, Antalyaspor maçından 3 puanla ayrılması halinde Konyaspor-Fenerbahçe maçının sonucuna bakmaksızın üst üste 4, toplamda ise 26. şampiyonluğunu ilan edecek.
Galatasaray, Antalyaspor karşısında puan kaybetmesi halinde ise Konyaspor-Fenerbahçe maçından gelecek sonucu bekleyecek. Fenerbahçe'nin Konyaspor karşısında puan kaybetmesi durumunda da Cimbom şampiyonluğunu ilan edecek. Galatasaray'ın Antalyaspor karşısında puan kaybettiği, Fenerbahçe'nin ise Konyaspor deplasmanında kazandığı senaryoda şampiyonluk son haftaya kalacak.
Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Sarı-kırmızılılar, ligde bu sezon sahasında oynadığı 15 maçta ise 12 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti. Cimbom bu maçlarda 42 gol atarken kalesinde ise 12 gol gördü.
Teknik direktör Sami Uğurlu yönetimindeki Antalyaspor, Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Akdeniz temsilcisi, bu sezon deplasmanda oynadığı 16 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Antalyaspor, bu maçlarda 9 gol atarken kalesinde ise 18 gol gördü.
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, İlkay, Yunus, Sane, Barış Alper, Osimhen
Antalyaspor: Julian, Bünyamin, Veysel, Hüseyin, Paal, Saric, Ceesay, Safuri, Ballet, Doğukan, van de Streek
Galatasaray-Antalyaspor karşılaşmasından önemli dakikalar maçın başlamasıyla birlikte haberimizde olacak.