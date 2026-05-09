CANLI MAÇ ANLATIMI | Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor'a konuk oluyor

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun sonuna doğru gelinirken gözler 33. hafta maçlarına çevrilmiş durumda. Ligin zirvesinde ve alt sıralarında büyük bir mücadele yaşanırken futbolseverler aynı anda oynanacak 9 karşılaşmada alınacak sonuçları merakla bekliyor.
Ligde haftanın sonucu merakla beklenen ve şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçlarından birinde 70 puanlı ikinci sıradaki Fenerbahçe, deplasmanda 40 puanlı 9. sıradaki Konyaspor'a konuk oluyor. Fenerbahçe'nin şampiyonluk umudunu son haftaya taşıması için mutlaka kazanması gereken maçta hakem Atilla Karaoğlan düdük çalıyor. Mücadelede VAR hakemi olarak Sarper Barış Saka görev yapıyor.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçta kazanan taraf 4-0'lık skorla Fenerbahçe olmuştu.
Ligde sezonu şampiyon olarak tamamlamak için kalan iki maçını kazanmak zorunda olan Fenerbahçe öte yandan lider Galatasaray'ın da iki maçta 5 puan kaybetmesini bekleyecek.
Sarı-lacivertliler, deplasmandaki Konyaspor mücadelesinden puan kaybıyla ayrılması halinde Galatasaray şampiyonluğunu ilan edecek. Fenerbahçe'nin Konyaspor deplasmanında kazandığı, Galatasaray'ın ise sahasında Antalyaspor'a puan kaybettiği senaryoda şampiyonluk son haftaya kalacak.
Teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki Konyaspor, Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Yeşil-beyazlılar, ligde bu sezon sahasında oynadığı 16 maçta ise 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Konyaspor, bu maçlarda 21 gol atarken kalesinde ise 16 gol gördü.
Domenico Tedesco'nun görevine son verilmesinin ardından yardımcı antrenör Zeki Murat Göle'nin çalıştırdığı Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Sarı-lacivertliler, bu sezon deplasmanda oynadığı 16 maçta ise 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçe, bu maçlarda 34 gol atarken kalesinde ise 18 gol gördü.
Konyaspor: Deniz, Andzouana, Nagalo, Adil, Berkan, Melih, Bjorlo, Bardhi, Deniz, Olaigbe, Muleka
Fenerbahçe: Mert, Semedo, Çağlar, Oosterwolde, Brown, Kante, Guendouzi, Fred, Musaba, Kerem, Talisca
Konyaspor-Fenerbahçe karşılaşmasından önemli dakikalar maçın başlamasıyla birlikte haberimizde olacak.